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محمد على يوضح حكم من طلق زوجته ثم تبين حملها؟

02:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الدكتور محمد علي

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كتب-محمد قادوس:

حكم من طلق زوجته ثم تبين حملها؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن أكثر أهل العلم على أنّ الطلاق في طهر تخلله جماع؛ طلاق نافذ رغم بدعية هذا الطلاق.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن قول ابن تيمية -رحمه الله-قال إن الطلاق البدعي لا يقع؛ فالطلقة التي وقعت في طهر تخلله جماع قبل علمك أنّها حامل لا تقع.

وعلى ذلك فالطلاق غير نافذ على مذهب من لا يوقع الطلاق البدعي، إذا كان الزوج مطمئنًا إلى رجحان قول ابن تيمية في هذه المسألة.

وأوضح الداعية ابن تيمية -رحمه الله-: قال فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ، فَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ.

وبين الداعية أن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء.

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الدكتور محمد علي حكم من طلق زوجته الحمل
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