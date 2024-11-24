هل يجوز دخول المقابر بالحذاء؟ الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن دخول المقابر بالحذاء لا يعد محرمًا في حد ذاته، لكنه يُفضل أن يكون دخول المقابر بدون حذاء احترامًا للمكان وقدسيته.

وقال خليل خلال تصريحات خاصة لمصراوي: المقابر أماكن مباركة، ولها قدسية خاصة في الإسلام، لذلك من الأفضل أن نحرص على احترامها والابتعاد عن التصرفات التي قد تتسبب في الإزعاج أو الإقلال من تقدير المكان.

وأضاف: لكن لا يوجد نص شرعي ينهى عن دخول المقابر بالحذاء، ولكن يظل الأفضل للمسلم أن يتجنب ذلك، خاصة إذا كان داخل المقابر على قبور المسلمين"، موضحا أنه رَوَى بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ , قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ , فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك.. فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا، فَرَمَى بِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وعليه يجوز أن المشي بين القبور بالنعال ولكن لا يجوز الدخول الى داخل القبر بالنعل.

وأكد الشيخ أحمد خليل على أن الحفاظ على الأدب والاحترام في التعامل مع الأماكن المقدسة هو من صميم تعاليم الإسلام، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من زيارة المقابر هو التذكر والتأمل في مصير الإنسان، والدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح