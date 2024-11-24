داعية يوضح حكم تعليق حدوة الحصان على أبواب المنازل؟

كتب-محمد قادوس:

حكم تعليق حدوة الحصان على أبواب المنزل؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن حدوة الحصان يعلقها بعض ضعاف الإيمان بالله على أبواب منازلهم اعتقادًا منهم أنها ترد الحسد والعين والجن، وهذا الاعتقاد باطل لا شك في ذلك، بل من يعتقد في ذلك فقد أتى بكبيرة عظيمة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن أصل حدوة الحصان إغريقي وانتقلت إلى المسلمين تقليدا أعمى، وهذه من التمائم التي نهى عنها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فلا يجوز تعليقها ولا الاعتقاد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" مَن علَّقَ شيئًا وُكِلَ إليهِ".

وأوضح الداعية أن الإسلام دين التوحيد؛ ولذلك قطع كل طريق يوصل إلى الشرك وحذر من أسبابه ووسائله.

وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من "تعلق شيئا"، أي: علق على نفسه شيئا أو على أبواب بيته من التمائم ونحوها لجلب نفع له أو دفع ضر عنه، "وكل إليه"، أي: ترك أمره إلى ذلك الشيء، وهو لا يضر ولا ينفع، والمعنى: أن من تمسك بشيء من المداواة، واعتقد أن الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفه الله، بل وكل شفاءه إلى ذلك الشيء، وحينئذ لا يحصل شفاؤه؛ لأن الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله تعالى.

وفي الحديث: التحذير من التعلق بغير الله.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح