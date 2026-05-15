ما مظاهر حرص الإسلام على محافظة الإنسان على نظافة جسده؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

06:39 م 15/05/2026

دار الإفتاء المصرية

ما مظاهر حرص الإسلام على محافظة الإنسان على نظافة جسده؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة كيف حثّ الإسلام على نظافة الجسد الشخصية.

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الإسلام حثَّ على نظافة الفم والأسنان من البقايا الضارَّة بصحة الإنسان.
واستشهدت اللجنة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» أخرجه البخاري.
وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى سُنَن الفطرة من قَصِّ الأظفار وإزالة شعر الإبط والعانة؛ كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلَّا أن تكون: «المَضْمَضَةَ» أخرجه مسلم.

