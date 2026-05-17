"حادث غير عادي".. انفجار يهز بيت شيمش وسط تعتيم إسرائيلي- فيديو

كتب : محمود الطوخي

12:36 ص 17/05/2026 تعديل في 01:38 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع حدث غير عادي قرب منطقة "بيت شيمش" وسط استنفار أمني وغموض يحيط بطبيعة الموقع المستهدف الذي تشير التقديرات إلى أنه منشأة أمنية حساسة.

استنفار أمني في بيت شيمش

لم تحصل فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حتى الآن على تصريح بالدخول إلى موقع الحادث قرب "بيت شيمش" فيما تشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن يكون المكان منشأة أمنية حساسة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وأصدرت الرقابة العسكرية أوامر بمنع نشر أي مقاطع فيديو أو توثيقات مرتبطة بالحادث الذي وقع قرب "بيت شيمش" مع طلب حذف التسجيلات المتداولة بشكل كامل من كافة المنصات والوسائل الإعلامية.

وأكدت رسائل متداولة للمنصات الإسرائيلية ضرورة إزالة التسجيلات بناء على طلب الرقابة العسكرية مع التشديد على عدم وجود أي استثناء في "بيت شيمش" وأنه سيتم نشر تحديثات عندما يصبح ذلك ممكن بموافقة الجهات المختصة.

حقيقة انفجار منشأة بيت شيمش

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الانفجار وكرة النار اللذين شوهدا في منطقة بيت شيمش ناتجان عن اختبار مخطط له مسبق أجرته شركة "تومر" الدفاعية الحكومية المتخصصة في تصنيع محركات الصواريخ لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

سمع السكان دوي انفجار هائل قبيل الساعة 11 ليلا فيما شوهدت كرة نارية ضخمة في سماء بيت شيمش ما أثار حالة من الذعر قبل صدور التوضيح الرسمي الذي ربط الواقعة بنشاط شركة "تومر" الحكومية.

وتنتج شركة "تومر" محركات صواريخ "آرو" وقاذفات الأقمار الصناعية للمؤسسة الأمنية.

