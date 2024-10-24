ما هو أعظم شيء تقدمه للميت بعد الدعاء؟.. داعية يوضح

كتب-محمد قادوس:

أوضح الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، أفضل عمل يمكن للشخص أن يقدمه للميت بعد الدعاء، وإن عدم نسيان الموتى والحرص على زيارتهم دائمًا سنة من سنن النبي-صلى الله عليه وسلم-.

وذكر الداعية الإسلامي، أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يحرص على الخروج في وقت متأخر من الليل لزيارة قبور شهداء البقيع.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه" إني قريب" المذاع على قناة " النهار": أن أفضل عمل يقدمه الإنسان للأموات بعد وفاتهم هو زيارة قبورهم، لأن هذه الزيارة تفرح الميت، إذ أنها تعتبر بمثابة رحمة مهداة إليه بعد أن تخلى عنه الناس وبعد نسيانه.

وأوضح الداعية أن الكثير من المسلمين يحرصون على ترديد دعاء:" اللهم ارحمنا إذا انقطعت عنا الرحمات ونسينا الأهل"، مشيرًا إلى أن هذا يدل على مدى أهمية زيارة قبور الأموات التي تعتبر بمثابة رحمة لهم.

واستشهد أبو بكر بقصة سيدنا سفيان الثوري الذي كان يحرص على زيارة قبور الأموات قبل التوجه لإلقاء خطبة الجمعة، ولم يتمكن عددًا من المرات من فعل هذا الامر، فأي في منامه الأموات يأتون إليه وهم يجرون أكفانهم، وهم يقولون له:" ما حبسك عنا يا سفيان ما غيرك عنا" نصاحًا على ضرورة عدم هجر الأموات.

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