هل ما يقوله الميت في المنام صحيح ويؤخذ به؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص حول مدى صحة ما يقوله الميت في المنام، وهل يجب الأخذ به، وهل يشعر الميت بأهله الأحياء.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ما يراه الإنسان في المنام من حديث الميت أو رؤيته أمر مستقل عن حالة الميت الحقيقية.

وأضاف وسام أن الكلام الذي يصدر عن الميت في المنام يُستأنس به إذا كان يحمل خيراً أو نصيحة مفيدة، مثل التوصية بقراءة سورة يس مرة واحدة لما فيه من نفع، ولكن إذا كان الكلام مخالفًا للشرع أو يضر الإنسان فلا يُعتد به لأنه قد يكون وسوسة من الشيطان.

وعن شعور الميت بأهله الأحياء، أكد أن ذلك ممكن وموجود، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على قبور المشركين في بدر وسألهم: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟»، مما يدل على أن الأموات يسمعون ويراقبون أحوال الأحياء.

وشدد أمين الفتوى على أن الإيمان بالغيب، بما في ذلك الحياة بعد الموت، هو من صفات المؤمنين، لافتا إلى أن الإنسان في البرزخ يعيش حياة روحية لا ندرك قوانينها، وأن على المؤمنين التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الغيب، والثقة في أن الموت بداية لحياة أخرى أبدية.

