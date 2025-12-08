إعلان

ما حكم سجود الشكر بعد كل صلاة؟.. أمين الفتوى يُوضح: جائز أم مستحب

كتب : علي شبل

08:05 م 08/12/2025

الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورده من سيدة من الغربية تقول: ما حكم سجود الشكر بعد كل صلاة؟ .

وفي رده، أوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس» اليوم، أنه لا مانع شرعًا من سجود الشكر بعد كل صلاة، حيث يفعله بعض الأشخاص تعبيرًا عن شكرهم لله سبحانه وتعالى على توفيقه لعبادته وذكره وحسن عبادته.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أن هذا السجود يُعد من قبيل الاستحباب وليس من شروط صحة الصلاة، فلا يجب الاعتقاد أن عدم القيام بسجود الشكر بعد الصلاة يجعل الصلاة غير صحيحة أو ناقصة.

وأكد أن الهدف من سجود الشكر هو التعبير عن الامتنان لله على نعمة العبادة، ويُعد وسيلة لتعميق صلة العبد بربه سبحانه وتعالى والاستمرار فى الذكر والشكر.

