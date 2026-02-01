إعلان

هل يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

08:05 م 01/02/2026

ارشيفية

كتب - علي شبل:

هل يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة؟.. سؤال تلقاه وأجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن قراءة سورتين أو أكثر من القرآن الكريم في الركعة الواحدة أثناء الصلاة جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويجوز للمسلم أن يقرأ في صلاته الفاتحة ثم ما تيسّر له من القرآن الكريم.

وخلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الأحد، بيّن أمين الفتوى أن قراءة الفاتحة يعقبها قراءة ما تيسّر من القرآن، سواء كانت سورة واحدة أو أكثر، مثل قراءة سورة الضحى ثم الشرح، أو المعوذتين، أو أي ترتيب آخر، فكل ذلك مجزٍء وصحيح في الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فاقرؤوا ما تيسر من القرآن".

وأكد الدكتور فخر أن الشرع لم يحدد عدد السور التي تُقرأ بعد الفاتحة في الركعة الواحدة، وترك الأمر للتيسير بحسب قدرة المصلي وخشوعه، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الخشوع وحضور القلب في الصلاة.

وفيما يخص ترتيب السور، أوضح أمين الفتوى أنه لا يشترط التتابع حسب ترتيب المصحف، ولكن يُستحب ألا يقرأ المصلي سورة متقدمة ثم يعقبها سورة تسبقها في المصحف، مثل أن يقرأ سورة التين ثم الفجر أو البلد، أما قراءة السور المتقدمة أولًا ثم التالية مباشرة أو بعد فواصل فلا مانع فيها على الإطلاق.

فتاوى دار الإفتاء المصرية علي فخر

