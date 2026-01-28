لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

حذَّر سيّدُنا رسولُ الله ﷺ من الخوارج وذمَّ طريقتهم؛ فما العِلَّة وراء ذلك؟.. سؤال طرحه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ليكشف العلة النبوية في التحذير من الخوارج.

يقول فضيلة المفتي الأسبق: الخوارج هم قومٌ يُبدون التزامًا شديدًا في الظاهر، حتى يُخيَّل للمرء أن عبادته قليلةٌ إلى عبادتهم؛ حتى قال فيهم رسولُ الله ﷺ: «تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ». إذن الخلل ليس في كثرة العبادة، بل في قلّة الفقه: ظاهرٌ بلا مقاصد، وتديُّنٌ بلا بصيرة.

ويوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لذلك تجدهم يقفون عند ظاهر النصوص دون القدرة على استنباط معانيها والأخذ من قواعدها. عقولهم تعمل بمنطقٍ ماديٍّ بحت؛ فيلتزمون بحرفيّة النصوص دون إدراك روحها.

فمن سمات الخوارج - يقول عضو هيئة كبار العلماء: (حرفيّة) → (تكفير/استباحة/غلظة) → (اختلال الأولويات):

1. الجمود عند الظواهر: لا يقدرون على استنباط المعاني أو فهم المقاصد.

2. الغلظة وغياب الروحانيات: يغلب عليهم التشدد والتكفير وغلظة القلب… فيُخطئون باب الرحمة والمقاصد؛ ومن النادر أن تجد فيهم من يحبّ الصلاة على النبي ﷺ، أو يتوسّل لله من أجل مغفرة، بل يعتبرون ذلك شركًا.

3. اختلال الأولويات: فيتشددون في دقائق، ويقعون في عظائم؛ كحكم دم البعوضة، بينما يذهبون لقتل سيّدنا الحسين رضي الله عنه بلا وازع. مثلُ هذه السلوكيات تعكس خللًا كبيرًا في التفكير وقصرًا في الفهم.

ويلفت الدكتور علي جمعة إلى أن رسول الله ﷺ وصفهم بدقّة، فقال عنهم: «قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [سنن الترمذي]

ويختم جمعة بطرح السؤال: لماذا كلُّ هذا التحذير منهم؟، ليوضح: لأنهم يُحرّفون الدين ويفقدونه روحه، ليصبح جسدًا بلا حياة، مؤكدًا أن الدين ليس أوامرَ ونواهٍ مجرّدة عن المعنى؛ بل نورٌ وفقهٌ ورحمةٌ وحياة؛ فإذا صار ألفاظًا بلا بصيرةٍ انقلب غلوًّا. فأصبح التديّن قشرةً قاسية تُفسد ولا تُصلح.. لذلك، العيب الأساسي للخوارج هو أنهم يقتلون روح الدين. ولو فهموا مقاصد الدين وروحه لابتعدوا عن التطرّف والغلوّ.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب