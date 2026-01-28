تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: لي صديقة تعمل ممرضة بأحد المستشفيات وبحكم عملها تطلع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم فما حكم ذلك شرعا؟.

وفي رده، شدد العالم الأزهري على أن أي مخلوق لله إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا يجب أن يعظم ويكرم ولا يمتهن لأن تكريمه من تكريم خالقه وإهانته والازدراء منه انتهاك للخالق عز وجل قال تعالى :(سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون).

وأشار إلى أن كلمة سبحان لا تذكر إلا عند الشيء العظيم الخارق للمألوف وغير المعتاد.. وما جاء في الآيات يدعو إلى تعظيم الخالق سبحانه وتسبيحه بما يناسب قدرته المطلقة الخالق للكون كله إنسه وجنه نباته وحيوانه.. وكل ما هو موجود في الحياة يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وأعلى المخلوقات منزلة على الإطلاق الإنسان.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: أولا نهمس في أذن أختنا الممرضة بأن ما تراه اليوم من الموتى سوف تمر بهذا المشهد في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا وكان يجب أن ما تراه من جثث هؤلاء يفضي بها إلى العظة والاعتبار والتذكر، والادكار والتقرب منها إلى العزيز القهار، فأنت اليوم على قيد الحياة وسوف تكونين غدا بمشيئة الله ضمن من فقدوا الحياة وكما يدين المرء يدان.

ثانيا: إن لأهل العلم قاطبة عبارات تجري على ألسنتهم توجب احترام الميت وكأنه لا يزال على قيد الحياة من هذه العبارات ما يلي:

١- حرمة الميت كحرمة الحي.

٢- كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

وكل ذلك بالنسبة إلى الحي ممنوع فيجب أن يكون ممنوعا كذلك بالنسبة للميت.

٣- إذا رأى الإنسان على الميت حسنة أذاعها ونشرها وإذا رأى عليه سيئة أو عيبا كتمها.

قال بشأن ذلك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا).. والله أعلم

