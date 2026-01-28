إعلان

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

كتب : علي شبل

12:23 م 28/01/2026

الدكتور عطية لاشين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: لي صديقة تعمل ممرضة بأحد المستشفيات وبحكم عملها تطلع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم فما حكم ذلك شرعا؟.

وفي رده، شدد العالم الأزهري على أن أي مخلوق لله إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا يجب أن يعظم ويكرم ولا يمتهن لأن تكريمه من تكريم خالقه وإهانته والازدراء منه انتهاك للخالق عز وجل قال تعالى :(سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون).

وأشار إلى أن كلمة سبحان لا تذكر إلا عند الشيء العظيم الخارق للمألوف وغير المعتاد.. وما جاء في الآيات يدعو إلى تعظيم الخالق سبحانه وتسبيحه بما يناسب قدرته المطلقة الخالق للكون كله إنسه وجنه نباته وحيوانه.. وكل ما هو موجود في الحياة يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وأعلى المخلوقات منزلة على الإطلاق الإنسان.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: أولا نهمس في أذن أختنا الممرضة بأن ما تراه اليوم من الموتى سوف تمر بهذا المشهد في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا وكان يجب أن ما تراه من جثث هؤلاء يفضي بها إلى العظة والاعتبار والتذكر، والادكار والتقرب منها إلى العزيز القهار، فأنت اليوم على قيد الحياة وسوف تكونين غدا بمشيئة الله ضمن من فقدوا الحياة وكما يدين المرء يدان.

ثانيا: إن لأهل العلم قاطبة عبارات تجري على ألسنتهم توجب احترام الميت وكأنه لا يزال على قيد الحياة من هذه العبارات ما يلي:

١- حرمة الميت كحرمة الحي.

٢- كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

وكل ذلك بالنسبة إلى الحي ممنوع فيجب أن يكون ممنوعا كذلك بالنسبة للميت.

٣- إذا رأى الإنسان على الميت حسنة أذاعها ونشرها وإذا رأى عليه سيئة أو عيبا كتمها.

قال بشأن ذلك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا).. والله أعلم

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور عطية لاشين ممرضة تطلع على الموتى الاساءة للموتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسبة النجاح 88.7٪.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
أخبار المحافظات

نسبة النجاح 88.7٪.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب
زووم

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون