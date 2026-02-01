إعلان

الإفتاء توضح حكم إحياء ليلة النصف من شعبان فرادى وجماعات أو سرًّا وجهرًا

كتب : علي شبل

09:37 م 01/02/2026 تعديل في 09:46 م

احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الله تبارك وتعالى كرَّم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة النصف من شعبان بأن طَيَّب خاطره بتحويل القبلة والاستجابة لرغبته؛ قال تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144].

وحول حكم إحياء ليلة النصف من شعبان بالذكر والمديح وقراءة القرآن، أكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا إحياء ليلة النصف من شعبان، سواء كان ذلك فرادى وجماعات، أو سرًّا وجهرًا، أو في المسجد وغيره -مع عدم التشويش على المصلين، واتباع التعليمات المنظمة لذلك-، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ فقد ورد الأمر بإحياء تلك الليلة المباركة مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تضييقًا لما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

اقرأ ايضًا:

لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد ء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية ليلة النصف من شعبان فتاوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
اقتصاد

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"