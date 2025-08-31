إعلان

حكم تعمد الزوجة الخروج دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

06:35 م الأحد 31 أغسطس 2025

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين من القاهرة قال فيه: "زوجتي تخرج من البيت دون إذني، وتحدثت معها أكثر من مرة لكنها تكرر الأمر، وقد اضطررت في آخر مرة أن أحلف عليها بالطلاق، فهل يقع اليمين أم لا؟"

وأوضح فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من أهم ركائز الحياة الزوجية أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من حقوق وواجبات، مؤكدًا أن طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية لله تعالى واجب شرعي يحقق الطمأنينة والمودة داخل الأسرة.

وأضاف أن كثيرًا من المشكلات الزوجية تنشأ من عدم التزام الزوجة بالطاعة، مما يدفع بعض الأزواج – مع الأسف – لاستخدام الطلاق كوسيلة للتهديد أو لحمل الزوجة على الاستجابة، مشددًا على أن الطلاق لم يُشرع لهذا الغرض.

وبيّن أمين الفتوى أن الزوج إذا استعمل لفظ الطلاق على سبيل التهديد لا يقع به الطلاق، وإنما يكون حكمه حكم اليمين، وعليه حينها كفارة يمين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكرار هذا الأسلوب يفقد الزوج هيبته ويزيد من تعقيد الخلافات، داعيًا الزوجة إلى إدراك مسؤوليتها الشرعية أمام الله في طاعة زوجها، والحرص على استقرار حياتهما الزوجية.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

خروج الزوجة دون إذن زوجها علي فخر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية