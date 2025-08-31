كتب محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين من القاهرة قال فيه: "زوجتي تخرج من البيت دون إذني، وتحدثت معها أكثر من مرة لكنها تكرر الأمر، وقد اضطررت في آخر مرة أن أحلف عليها بالطلاق، فهل يقع اليمين أم لا؟"

وأوضح فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من أهم ركائز الحياة الزوجية أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من حقوق وواجبات، مؤكدًا أن طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية لله تعالى واجب شرعي يحقق الطمأنينة والمودة داخل الأسرة.

وأضاف أن كثيرًا من المشكلات الزوجية تنشأ من عدم التزام الزوجة بالطاعة، مما يدفع بعض الأزواج – مع الأسف – لاستخدام الطلاق كوسيلة للتهديد أو لحمل الزوجة على الاستجابة، مشددًا على أن الطلاق لم يُشرع لهذا الغرض.

وبيّن أمين الفتوى أن الزوج إذا استعمل لفظ الطلاق على سبيل التهديد لا يقع به الطلاق، وإنما يكون حكمه حكم اليمين، وعليه حينها كفارة يمين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكرار هذا الأسلوب يفقد الزوج هيبته ويزيد من تعقيد الخلافات، داعيًا الزوجة إلى إدراك مسؤوليتها الشرعية أمام الله في طاعة زوجها، والحرص على استقرار حياتهما الزوجية.

