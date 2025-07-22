ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيانة السر وحفظه من المروءات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، محذراً من إفشاء الأسرار حتى لو كان هناك ضغط أو إلحاح من الآخرين.

وقال أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": في رده على سائلة أفشت سراً بعد أن حلفت على كتمانه ثم جاءها الشخص المعني وحلفها فأقرت به: "هذا خطأ كبير، والواجب ألا نُخرج سرنا لأحد، وإذا اضطررنا لذلك يكون لشخص نثق فيه أمانته وصيانته للأسرار.

وأوضح أمين الفتوى أن إفشاء الأسرار لا يجوز إلا في الحالات التي تتعلق بمصلحة عامة كأمور تمس أمن البلد أو مصلحة المسلمين، مشدداً على أن الأسرار الشخصية يجب أن تظل محفوظة وألا تُفشى حتى من غير حلف.

وفيما يتعلق بكفارة الحلف والكذب فيه، بيّن الشيخ عويضة أن من كذب في يمينه وتراجع فيه، فعليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين.

ونصح كل من لا يستطيع حفظ السر أن يعتذر ممن يطلب منه الأمانة قائلاً: "لو شايف نفسك مش هتقدر تصون السر، اعتذر من البداية وقول معلش، لأن حفظ الأسرار من علامات المروءة".

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