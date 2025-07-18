ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة وبين الخطبتين أثناء جلسة الإمام؛ أمرٌ مستحبٌّ؛ لكونه من آداب الدعاء ومن أسباب قبوله، وأدعى لإجابته، ولما فيه من كمال الأدب مع الله تعالى وإظهار الذلة والفقر بين يديه، ولعموم النصوص الدالة على استحباب ذلك.

5 وصايا نبوية في يوم الجمعة

يذكر أن ليوم الجمعة جملة من الأحكام والآداب والسنن النبوية، رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم.. وقد ورد في فضل يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» (رواه مسلم).

ووردت في يوم الجمعة وصايا نبوية من أدركها أدرك ثوابا عظيما، ونال الغفران من الجمعة إلى الجمعة، وهي:

1- الاغتسال والتطهر قبل صلاة الجمعة

2- دهن الطيب ووضع العطر

3- عدم التفرقة بين المصلين

4- صلاة ركعتين قبل طلوع الإمام

5- الإنصات للخطبة

وذلك لما ورد عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري

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