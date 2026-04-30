إعلان

هل يجوز شراء المشتريات بالفيزا ثم تقسيطها على الابن؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

05:11 م 30/04/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام فيزا المشتريات ثم سدادها نقدًا وتقسيط المبلغ على الابن.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا مانع شرعًا من هذا التصرف إذا تم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وتجنب أي غرامات أو فوائد.

جواز السداد والتقسيط دون زيادة

وأشار إلى أنه يجوز للأب أن يدفع المبلغ كاملًا للبنك نقدًا ثم يتفق مع ابنه على تقسيط المبلغ بينهما، بشرط ألا يزيد على الابن أي مبالغ إضافية عن القيمة الأصلية التي تم دفعها.

وأضاف أن العلاقة في هذه الحالة يجب أن تكون مبنية على العدل والوضوح، بحيث يُقسم المبلغ الأصلي على أقساط محددة دون تحميل الطرف الآخر أي زيادة أو منفعة غير متفق عليها.

وأكد أن الأصل في التعاملات المالية هو منع الضرر والزيادة غير المشروعة، وأن الالتزام بالقيمة الأصلية يحافظ على صحة المعاملة شرعًا.

اقرأ أيضاً:

هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء علي فخر فيزا المشتريات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
أخبار البنوك

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من هذه الظاهرة
أخبار مصر

بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا
رياضة محلية

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)