أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام فيزا المشتريات ثم سدادها نقدًا وتقسيط المبلغ على الابن.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا مانع شرعًا من هذا التصرف إذا تم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وتجنب أي غرامات أو فوائد.

جواز السداد والتقسيط دون زيادة

وأشار إلى أنه يجوز للأب أن يدفع المبلغ كاملًا للبنك نقدًا ثم يتفق مع ابنه على تقسيط المبلغ بينهما، بشرط ألا يزيد على الابن أي مبالغ إضافية عن القيمة الأصلية التي تم دفعها.

وأضاف أن العلاقة في هذه الحالة يجب أن تكون مبنية على العدل والوضوح، بحيث يُقسم المبلغ الأصلي على أقساط محددة دون تحميل الطرف الآخر أي زيادة أو منفعة غير متفق عليها.

وأكد أن الأصل في التعاملات المالية هو منع الضرر والزيادة غير المشروعة، وأن الالتزام بالقيمة الأصلية يحافظ على صحة المعاملة شرعًا.

هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح





