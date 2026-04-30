هل يجوز منع الزوجة من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

11:30 ص 30/04/2026

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ذهاب الزوجة لخدمة والديها المريضين، وهل يجوز للزوج منعها من ذلك.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل أن الزوج لا ينبغي أن يمنع زوجته من بر والديها وخدمتهما إذا كانا في حاجة إلى الرعاية، لأن ذلك من صلة الرحم وبر الوالدين، وهو من مكارم الأخلاق.

وأشار إلى أن الأمر قد يصل إلى الوجوب إذا تعيّن على الزوجة القيام بخدمة والديها لعدم وجود من يقوم بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج منعها، بل يجب أن يعينها على أداء هذا الواجب.

وأضاف أن وجود أكثر من ابن أو ابنة يمكنه القيام بالرعاية يخفف من تعيّن الأمر على الزوجة وحدها، وفي هذه الحالة يتم تنظيم الأمر بما يحقق المصلحة دون إضرار بحقوق الزوج أو الأسرة.

وأكد أن من الأخلاق الواجبة على الزوج مراعاة هذه الجوانب الإنسانية، لأن الإنسان قد يحتاج إلى من يعينه في مثل هذه المواقف مستقبلًا.

ليست للمواطنين.. من يحق له حجز شقق سكن لكل المصريين؟
بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من هذه الظاهرة
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا

