أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ذهاب الزوجة لخدمة والديها المريضين، وهل يجوز للزوج منعها من ذلك.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل أن الزوج لا ينبغي أن يمنع زوجته من بر والديها وخدمتهما إذا كانا في حاجة إلى الرعاية، لأن ذلك من صلة الرحم وبر الوالدين، وهو من مكارم الأخلاق.

وأشار إلى أن الأمر قد يصل إلى الوجوب إذا تعيّن على الزوجة القيام بخدمة والديها لعدم وجود من يقوم بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج منعها، بل يجب أن يعينها على أداء هذا الواجب.

وأضاف أن وجود أكثر من ابن أو ابنة يمكنه القيام بالرعاية يخفف من تعيّن الأمر على الزوجة وحدها، وفي هذه الحالة يتم تنظيم الأمر بما يحقق المصلحة دون إضرار بحقوق الزوج أو الأسرة.

وأكد أن من الأخلاق الواجبة على الزوج مراعاة هذه الجوانب الإنسانية، لأن الإنسان قد يحتاج إلى من يعينه في مثل هذه المواقف مستقبلًا.

اقرأ أيضاً:



هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح