فيديو- أمين الفتوى: لا يجوز الرجوع في الهبة ولا طلب ردها بعد فترة بالزيادة

كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الرجوع في الهبة، قائلًا:" إنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، في رده على سؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح ملكًا للشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وبالتالي لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن".

وأضاف: "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن".

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