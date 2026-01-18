عندي ١٣ سنة وعاوزه أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة تُدعى جنى تبلغ من العمر 13 عامًا، ترتدي الحجاب الشرعي وتحرص على نصح صديقاتها في المدرسة بارتدائه، وتسأل: كيف يمكن أن تنصحهن بطريقة صحيحة؟ وهل يكون النصح بالحلال والحرام؟ ومتى يكون الحجاب واجبًا على الفتاة؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن حرص الفتاة على التزامها بالحجاب الشرعي ورغبتها في دعوة صديقاتها إليه أمر محمود ومشجع، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من دعوة الزميلات إلى الحجاب، لكن المهم أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله تعالى.

وأشار إلى أن الدعوة إلى الحجاب يجب أن تكون برفق ولين، دون تنفير أو إشعار الآخرين بالتقصير أو التقليل من شأنهم، موضحًا أن مجرد التزام الفتاة بالحجاب هو في حد ذاته دعوة عملية لصديقاتها، فالفعل أحيانًا يكون أبلغ من الكلام.

وأضاف أن الفتاة يمكنها أن تنصح صديقاتها بأسلوب بسيط ولطيف، مثل أن تقول لهن إن الحجاب جميل، وإنه التزام بأوامر الله، وإنه يمنح الفتاة وقارًا واحترامًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب المحبب يجعل الدعوة مقبولة ومحبوبة.

وبيّن أن الحجاب يصبح واجبًا على الفتاة عند بلوغها سن البلوغ الشرعي، وأن الحجاب الشرعي هو ما يستر البدن ولا يصفه ولا يشف عنه، ويكون واسعًا فضفاضًا ساترًا للجسد كله، ويغطي الرأس والرقبة، مشددًا على أن أي لباس بهذه المواصفات يُعد حجابًا شرعيًا صحيحًا.