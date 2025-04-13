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حكم قتل الكلاب الضالة بالسُّمِّ.. أمين الفتوى يحسم هل يجوز شرعًا

11:25 م الأحد 13 أبريل 2025

الشيخ هشام ربيع

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كتب - علي شبل:

حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في مسألة قتل بعض الناس للكلاب الضالة بوضع السُّمِّ لها، والتخلص منها بهذه الطريقة.

وقال أمين الفتوى إن استخدام السُّم في قتل الكلاب الضالة لابد أن يكون بمشورة المختصين، فإذا أثبت المختصون إيذاء وإيلام السُّم للكلاب -مع توفر طرق أخرى لتلافي ضررها- فإنَّ استخدام السُّم حينئذٍ يكون حرامًا.
وأضاف ربيع، في فتواه عير صفحته الرسمية على فيسبوك: بل يحرم استخدامه -أي: السُّم- إذا وُضِع بشكل عام منتشر يُعرِّض البشر للخطر، أو كان يؤدي مع إهلاك الكلاب الضالة أو العقور منها إلى هلاك غيرها من الحيوان، أو أدَّى إلى الضرر بالإنسان أو الحيوان، أو تلويث البيئة.

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