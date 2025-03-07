نائب رئيس جامعة الأزهر: الإنسان خُلق لعبادة الله وعلينا التفرغ لطاعته

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الإنسان هو سيد المخلوقات التي سخرها الله له من جماد ونبات وحيوان، إلا أنه خُلق لعبادة الله وحده، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" (الذاريات: 56).

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الصائمين"، المذاع على قناة" الناس": على أهمية التوكل على الله والسعي لكسب الرزق، موضحًا أن الرزق لا يأتي إلا ببذل الجهد، كما ورد في الحديث النبوي: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا".

وأضاف أن الله تكفّل بأرزاق عباده، وما عليهم إلا السعي والاجتهاد، محذرًا من الانشغال الزائد بالدنيا على حساب العبادة، حيث جاء في بعض الآثار: "يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب"، موضحًا أن المقصود هنا هو التعب النفسي وليس السعي المطلوب لكسب العيش.



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