تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: تزوجت رجلا وبعد فترة طلقني فتزوجت بعده بآخر ثم توفي فتزوجت بعده بثالث فمع من منهم أكون في الجنه ؟!.

وفي رده، أوضح لاشين أنه وجد في الجواب عن هذه الفتوى ثلاثة آراء لأهل العلم على النحو الآتي:

الرأي الأول:

يرى انها تكون مع احسنهم خلقا قال الامام القرطبي (ان أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله المراة يكون لها زوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون للاول أو للاخر؟ قال لأحسنهما خلقا كان معها يا ام حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخره) - التذكرة في أحوال الموتى والآخرة -.

ويلفت إلى أنه يرد على الحديث بانه ضعيف جدا لضعف راويين واردين في سلسلة سنده ضعفا شديدا.

الرأي الثاني:

يرى من قال به أنها تخير بين ازواجها فالذي تختاره تكون معه في الجنة ولا دليل لأصحاب هذا القول فسقط.

القول الثالث:

يرى من قال به أنها تكون في الجنة مع آخر زوج تزوجها في الحياة الدنيا، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الطبراني في الأوسط ان معاوية بن أبي سفيان خطب أم الدرداء فقالت أم الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أية امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده تكون لآخر زواجها، وما كنت لاختارك على ابي الدرداء.

وقد روى الحديث برواية أخرى بنفس المعنى عن أم الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :(إن المرأة لآخر أزواجها).

وختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نرجح القول الثالث الذي قال أصحابه إن المرأة تكون في الجنة مع آخر أزواجها لقوة الادلة التي استدل اليها واستند عليها.. والله أعلم.

