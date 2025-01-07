هل نهى النبي عن سب الديك؟.. داعية يجيب

كتب-محمد قادوس:

حكم سب الديك؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الديكة فيهم خصال حميدة، يوقظون للصلاة، وقد ألهموا معرفة الأوقات في الليل والنهار، ولا سيما في الليل، فهم يقسطون أصواتهم تقسيطا منظما، لا يكاد يختلف، سواء أطال الليل أو قصر، ثم يوالوا صياحهم قبل الفجر وبعده، فسبحان من هداه لذلك، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون بالديكة؛ لتعرفهم أوقات الصلاة.

واستشهد الداعية بما ورد في الصحيحين، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم صياح الديكة، فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا).

وقال القاضي عياض: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء، واستغفارهم، وشهادتهم له بالإخلاص، والتضرع، والابتهال، وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين، والتبرك بهم، وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير؛ لأن الشيطان يُخاف من شره عند حضوره، فينبغي أن يُتعوذ منه. انتهى.

وبما روى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة).

وأضاف علي في رده لمصراوي: في لفظ: " فإنه كان يدعو إلى الصلاة"، قال الإمام الحليمي في قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه يدعو إلى الصلاة": معناه: أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر، وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها، فيتذكر الناس بصراخه الصلاة.

قال أصبغ بن زيد الواسطي: كان لسعيد بن جبير ديك، يقوم في الليل بصياحه، فلم يَصِحْ ليلة، حتى أصبح، فلم يُصَلِّ سعيد تلك الليلة، فشق ذلك عليه، فقال: ما له، قطع الله صوته، فلم يُسمع له صوت بعد ذلك.

وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من النبي -صلى الله عليه وسلم-فقال رجل: اللهم العنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ( كلا إنه يدعو إلى الصلاة ) رواه البزار.

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