لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فيديو صادم.. 3 إخوة اختلفوا على الميراث فقسموا مسجداً

12:29 م الخميس 16 يناير 2025

اثناء تقسيم المسجد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

في مشهد غريب، تداول الأتراك بشكل واسع فيديو يوثق تقسيم 3 إخوة أتراك أحد الجوامع بعد خلاف دب بينهم حول تقسيم تركة والدهم.

ونشرت قناة العربية الفيديو للإخوة الثلاثة وهم يحفرون باحة المسجد لتقسيمه فيما بينهم، وفق ما وثقت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم لأهل الزوج

تقسيم مسجد تقسيم تركة والدهم الميراث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان