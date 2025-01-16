فيديو صادم.. 3 إخوة اختلفوا على الميراث فقسموا مسجداً

كتب-محمد قادوس:

في مشهد غريب، تداول الأتراك بشكل واسع فيديو يوثق تقسيم 3 إخوة أتراك أحد الجوامع بعد خلاف دب بينهم حول تقسيم تركة والدهم.

ونشرت قناة العربية الفيديو للإخوة الثلاثة وهم يحفرون باحة المسجد لتقسيمه فيما بينهم، وفق ما وثقت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل.

Sofiler cami avlusuna kazmayla daldı!



Menzil cemaatinde varis üç kardeşin en az 17 milyar lira ve kiradaki 5 bin evi paylaşamaması sonrası başlayan kavga cami avlusuna taşındı. pic.twitter.com/0b5gT8dYj0 — Haber Aktif (@haberaktifcom) January 14, 2025

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