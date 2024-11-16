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استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.. قول مأثور أم حديث شريف؟.. أمين الفتوى يجيب

04:43 م السبت 16 نوفمبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال حول مقولة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.. هل هو قول مأثور أم حديث شريف؟

وقال أمين الفتوى، أن مقولة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" ليس بحديث عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-وإن كان الأمر صحيح وإن الإنسان أن يهم بأمر عليه الأخذ بالأسباب يدرس ما يقوم به ويخفى ما يقوم به، ولابد من مدارة الأمر، حتى لا تتنظر، وتجد هناك مثبطين.

وأضاف عثمان خلال لقائه"ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس": أن الأفضل استعين بقضاء الحاجة حتى يتمها الله- سبحانه وتعالى-، وهذه المقولة صحيحة، ومهمة جدا في الوقت الحالي لأن الناس لا تسلم من نظر الناس.

الشيخ عويضة عثمان دار الافتاء المصرية استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
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