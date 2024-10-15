أهلي رافضين أتزوج اللي بحبها أعمل إيه؟.. أمين الفتوى ينصح (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: «أنا بحب فتاة وأهلي مش عايزينها؟ هل أعمل أي شيء لأرضي أهلي وأقنعهم، أم أتزوج بدونهم؟».

وفي رده، قال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لا تتزوج بدون موافقة أهلك، عليك أن تحاول النقاش معهم، لا يمكن أن نقول (اذهب وتزوج واهتم بنفسك)، فهذا ليس صحيحًا، يجب أن تكون هناك علاقة طيبة معهم».

وأضاف: «حاول أن تفهم وجهة نظرهم، واقنعهم برفق، يمكنك أيضًا الاستعانة ببعض الأشخاص الذين يثقون بهم للتدخل وإقناعهم، هذا هو الأولى من أن تذهب وتتركهم ثم تشق طريقك وحدك، فهم قد ربوك وعلموك، وعليك أن تأخذ كلامهم بعين الاعتبار، وفي النهاية، حفاظًا على نفسيّة الأب والأم، يجب أن تحاول إرضاءهم وتقنعهم بصورة طيبة».

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