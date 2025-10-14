أمين الفتوى يوضح حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة ومتى يكون سجود السهو

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين حول حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة، ومتى يكون السجود، قبل السلام أم بعده.

في رده، قال أمين الفتوى: "اللي يترك التشهد الأوسط سهواً، يسجد للسهو قبل السلام"، مضيفا خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل التسليم، لأن المصلّي ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط، ونسيانه لا يُبطل الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى: "يعني لو هو قعد للتحيات الأخيرة وقال التحيات، وخلاص هيسلّم، لا.. يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وبعدين يسلّم التسليمتين وخلاص".

وأوضح أمين الفتوى أن سجود السهو شرعه النبي ﷺ رحمةً بالأمة وجبرًا للنقص الذي قد يقع في الصلاة دون قصد، فلا يُعيد المصلّي صلاته، بل يكتفي بهاتين السجدتين قبل التسليم.

وقال الدكتور أحمد وسام : "المقصود أن المصلّي لا يُشدد على نفسه، فالدين يُسر، وسجود السهو جابر لأي سهو أو نسيان في أركان أو واجبات الصلاة ما لم يكن متعمّدًا".

