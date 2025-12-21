هل أصلي الصلاة الفائتة قبل الفرض؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان يصح للإنسان أن يصلي صلاة الفائتة قبل الصلاة الفرضية التي هي واجبة عليه حاليًا، أم يجب عليه أن يؤدي الفرض أولًا، مؤكدًا أن الصلاة الفائتة والديون تجوز في أي وقت، لكن هناك بعض القواعد التي يُستحب مراعاتها.

وأضاف فخر خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن بعض الفقهاء يرون أن الديون تؤدى في أي وقت حتى لو كان في وقت الكراهة، لأن الإنسان يريد أن يخلص من هذه الديون، لكن الأولى والأحسن أن نصلي في وقت غير الكراهة إذا كان ممكنًا.

وأوضح أمين الفتوى أمثلة عملية لذلك، قائلاً: «لو هصلي صلاة الظهر، الأفضل أن أصلي الفائتة قبل الظهر أو بعدها بما لا يوقعني في وقت الكراهة، ولو صلاة العصر، الأولى أن نصلي الفائتة قبل العصر أما إذا كانت صلاة المغرب، الأفضل أن نصليها بعد المغرب لتجنب وقت الكراهة، وكذلك صلاة الفجر نصليها قبل الفرض أو بعده بحسب الوقت المتاح.»

وأكد أمين الفتوى أن الخروج من الخلاف مستحب إذا كان ممكنًا، فطالما يمكن للإنسان أن يصلي الفائدة في وقت لا يكون فيه خلاف أو كراهة، فيجب أن يسعى لذلك، مع مراعاة أوقات الكراهة وعدم الدخول فيها.

https://youtu.be/EUpMxjUvnLE?si=ALcIiPuykB19BWiP