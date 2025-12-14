حكم صلاة المرأة دون ارتداء الشراب.. صحيحة أم باطلة؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المرأة دون ارتداء الشراب، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول: ما حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إسدال الصلاة دون ارتداء الشراب؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، مضيفا، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.

وبيّن أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن «الخروج من الخلاف مستحب»، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.

وأشار إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

وأكد الدكتور علي فخر أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.

