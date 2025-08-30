الليلة تخطت 14 ألف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في طابا

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في طابا، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في طابا، وفقا لموقع "بوكينج".

Taba Sands Hotel & Casino

يوفر منتجع Taba Sands Hotel & Casino غرفاً فاخرة تتميز بإطلالات على جبال سيناء، كما يضم مسبحاً خارجياً وكازينو في الموقع، فيما يقع مكان الإقامة هذا على بعد 10 كم من ميناء طابا لليخوت و15 كم من المطار.

توفر جميع الغرف في Taba Sands Hotel & Casino إطلالات على الجبال والمسبح، وتتميز بديكور فخم مع ألوان دافئة، كما تحتوي كل غرفة على شرفة أو تراس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وثلاجة، فيما يضم الحمّام الخاص دشاً وحوض استحمام.

يقدم مطعم Cinnamon Restaurant and Terrace مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية، ويوفر إمكانية تناول الطعام في أجواء خاصة، كما يتميز بالعديد من البارات مع مجموعة مختارة من الكوكتيلات، فيما تشمل خيارات تناول الطعام الأخرى مطعم Stakes Casino الذي يقدم مأكولات خفيفة ووجبات فاخرة.

يوفر الكازينو مجموعة واسعة من الألعاب وطاولات الروليت وماكينات القمار، كما يمكن للضيوف للاسترخاء التمتع بقضاء يوم في السبا، حيث يتم تقديم جلسات مساج مقابل رسوم أو السباحة في المسبح، فيما يمكن استخدام مركز اللياقة البدنية مقابل تكلفة إضافية.

يتميز مكان الإقامة أيضاً بخيمة بدوية تشمل شاشة تلفزيون كبيرة مع التمتع بقنوات كرة القدم الحصرية، فيما تقع الخيمة بالقرب من المسبح، ويمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من خدمات المشروبات.

يقدم بار اللوبي الواقع في مكتب استقبال الفندق الذي يعمل على مدار 24 ساعة تشكيلة واسعة من جميع خدمات المشروبات (يتم تطبيق تكلفة إضافية).

يقدم بار المسبح الواقع بالقرب من المسبح مجموعة واسعة من جميع خدمات المأكولات والمشروبات وقائمة مأكولات تتوفر من الساعة 10 صباحاً وحتى غروب الشمس (يتم تطبيق تكلفة إضافية).

يقدم بار Stakes الموجود في الكازينو الخاص بمكان الإقامة والذي يعمل على مدار 24 ساعة جميع خدمات المأكولات والمشروبات.

سعر الليلة 11397 + 3282 ضرائب ورسوم بإجمالي 14679 جنيها.

Movenpick Taba Resort & Spa

يقع هذا المنتجع بين جبال سيناء وخليج العقبة ويضم شاطئ خاص بطول 400 متر و3 مسابح وسبا، ويوفر العديد من خيارات الطعام.

تتميز جميع الغرف المصممة بذوق بشرفات وتطل على الجبال أو البحر أو على منطقة المسبح، وتشمل المرافق المتوفرة في غرف منتجع موڤنبيك طابا تكييف الهواء وتلفزيون مع 34 قناة كابل وميني بار.

يقدم ميديتيرينيان سيشيل المأكولات البحرية الطازجة من البحر الأحمر والمأكولات الشرقية، وتتوفر المشروبات والوجبات الخفيفة في بارات الشاطئ والمسبح في المنتجع وكذلك في الصالة.

يقع هذا المنتجع على خليج طابا الذي يطل على خليج العقبة مباشرة، كما يبعد المنتجع 38 كم عن مطار طابا الدولي.

سعر الليلة 9079 + 2629 ضرائب ورسوم بإجمالي 11708 جنيها.

Steigenberger Hotel & Nelson Village, Taba

يتميز فندق طابا ونيلسون ڤيلدج بإطلالات بانورامية على خليج العقبة ويضم منطقة شاطئية خاصة مزودة بكراسي استلقاء للتشمس، كما تحتوي الغرف الواسعة المشرقة على تلفزيون مع أسرّة فاخرة.

تحتوي جميع الغرف في فندق طابا ونيلسون ڤيلدج على تكييف هواء وميني بار، كما تتميز بعضها بشرفة توفر إطلالات على الحديقة والبحر الأحمر.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية في Casa Taba الموجود في فندق طابا ونيلسون ڤيلدج، كما يتم تقديم المأكولات الشرقية في Marhaba، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة في مطعم The Nelson.

يمكن للضيوف تنظيم رحلات الغوص في مركز الغوص الموجود في الموقع أو الاسترخاء مع علاجات المساج، كما يوفر فندق طابا ونيلسون ڤيلدج نادي أطفال للضيوف الصغار.

سعر الليلة 9037 + 2603 ضرائب ورسوم بإجمالي 11640 جنيها.

Strand Beach Resort

يقع شاطئ ومنتجع جولف ستراند طابا هايتس بين جبال سيناء وخليج العقبة ويوفر شاطئ رملي خاص ومسبحين خارجيين ومجموعة واسعة من عروض المأكولات والمشروبات والسبا.

تتميز جميع الغرف في شاطئ ومنتجع جولف ستراند طابا هايتس بأنها مجهزة بتكييف الهواء وتلفزيون مع قنوات فضائية وحمام خاص.

تتراوح خيارات تناول الطعام بين المأكولات المصرية التخصصية والأطباق العالمية، وتحتوي المطاعم والبارات على تراسات مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر.

يقدم شاطئ ومنتجع جولف ستراند طابا هايتس العديد من باقات الاسترخاء في السبا الذي يضم ساونا وغرفة بخار ومسبح داخلي وغرف مساج مفردة أو مزدوجة.

سعر الليلة 8827 + 2544 ضرائب ورسوم بإجمالي 11371 جنيها.

توليب طابا ريزورت آند سبا

يقع منتجع "توليب طابا ريزورت آند سبا" في طابا، ويضم مطعماً، كما تتوفر إمكانية استخدام خدمة الواي فاي مجاناً في المناطق العامة.

يتميز مكان الإقامة بأنه مكيّف، ويوفر للضيوف تلفزيون بشاشة مسطحة، كما يحتوي الحمّام الخاص أيضاً على دش وحوض استحمام ومجفف للشعر، فيما تشمل المزايا الإضافية ميني بار ومنطقة جلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية.

يتوفر للضيوف في منتجع "توليب طابا ريزورت آند سبا" منطقة شاطئية خاصة وملعب للتنس، كما تشمل المرافق الأخرى المتوفرة في مكان الإقامة هذا فريقاً للأنشطة الترفيهية وخدمة تخزين الأمتعة وخدمة استئجار معدات التزلج، في حين يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في الموقع أو في المناطق المحيطة بما في ذلك التزلج على الماء، فيما يوفر مكان الإقامة مواقف للسيارات مجاناً في الموقع.

سعر الليلة 5517 + 1589 ضرائب ورسوم بإجمالي 7106 جنيها.





