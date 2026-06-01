كشف الكيميائي الروسي أندريه دوروخوف أن الماء شديد السخونة قد يتسبب في تلف أواني الطهي غير اللاصقة.

ورغم ذلك، يلجأ بعض الأشخاص إلى سكب الماء المغلي مباشرة في المقلاة بعد الطهي لتسهيل عملية التنظيف، دون إدراك تأثير ذلك المحتمل على طبقة الطلاء غير اللاصق مع الاستخدام المتكرر.

كيف يؤثر التغير المفاجئ في درجة الحرارة على الأواني غير اللاصقة؟

قد يساعد الماء الساخن في إزالة الدهون بسرعة ويسهّل تنظيف سطح الأواني، إلا أن التغير المفاجئ في درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى إحداث تأثيرات مدمرة في مادة الطلاء غير اللاصق، مما يضعفها مع الاستخدام المتكرر.

توضع طبقة من البوليمر غير اللاصق على السطح الداخلي لقاعدة المقلاة المعدنية، والتي غالبا ما تكون مصنوعة من الألومنيوم أو الفولاذ، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وبعد ذلك، يتم تصلب هذه الطبقة عبر المعالجة الحرارية داخل أفران صناعية لضمان ثباتها وكفاءتها في الاستخدام.

عند التعرض لدرجات حرارة عالية، تبدأ جزيئات البوليمر في التلبد والتماسك، مما يؤدي إلى تكوين رابطة قوية بين الطبقة غير اللاصقة والقاعدة المعدنية.

كيف يؤثر التغير المفاجئ في درجة الحرارة على الطلاء غير اللاصق؟

عند سكب الماء البارد في مقلاة ساخنة أو الماء المغلي في مقلاة باردة، يحدث تغير حاد في درجة الحرارة.

ونظرا لأن معامل التمدد الحراري للتفلون أعلى من المعادن، فإن هذا التغير قد يؤدي إلى ظهور تشققات دقيقة في الطلاء.

ورغم أن هذه التشققات قد لا تكون مرئية بالعين المجردة، إلا أنها تجعل بنية الطلاء أقل تجانسا وأضعف مقاومة للإجهاد مع مرور الوقت.

يتغلغل الماء داخل العيوب الدقيقة في الطلاء، ليصل إلى السطح الفاصل بين البوليمر والمعدن. ومع تكرار التسخين، يتمدد الماء ويزداد الضغط داخل هذه التجاويف، مما يؤدي إلى إضعاف الرابطة بين الطلاء والسطح المعدني.

ونتيجة لذلك يبدأ الطلاء في فقدان تماسكه تدريجيا، حيث تظهر أولا مناطق باهتة، ثم خشونة في السطح، وقد يتطور الأمر إلى تقشر موضعي للطلاء مع الاستخدام المتكرر.

في حال وجود تشققات دقيقة في الطلاء غير اللاصق، تتغلغل المكونات القلوية من المواد الكيميائية المنزلية بسهولة أكبر داخل بنية الطلاء، مما يسرع تدهوره.

وبالرغم من اعتقاد البعض أن غسل المقلاة بالماء المغلي يساعد في إزالة البقع بسرعة أكبر، إلا أن هذا الأسلوب يقلل من عمر المنتج ويضعف الطلاء مع الوقت.

ما الطريقة الصحيحة لتنظيف المقلاة بعد الطهي؟

لذلك، بعد الانتهاء من الطهي، ينصح برفع المقلاة عن الموقد وتركها لتبرد بشكل طبيعي. وعندما تقترب درجة حرارة سطحها من درجة حرارة الغرفة، يمكن غسلها باستخدام الماء الدافئ والمنظف، مما يساعد على الحفاظ على الطلاء غير اللاصق وإطالة عمره.

