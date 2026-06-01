الدولار ينخفض في أولى تعاملات البنوك اليوم بعد إجازة عيد الأضحى

كتب : آية محمد

10:40 ص 01/06/2026 تعديل في 10:44 ص

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و11 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

