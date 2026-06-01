الدولار ينخفض في أولى تعاملات البنوك اليوم بعد إجازة عيد الأضحى
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و11 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.