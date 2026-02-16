من أول لحظة يعلن فيها عن موعد الزفاف، يبدأ السؤال الأشهر في التاريخ "هتلبسي فستان أبيض ولا هتختاري لون تاني".

ورغم اختلاف الموضة وتطور تصاميم فساتين الأفراح حول العالم، ما زال "اللون الأبيض"، هو الاختيار الأول والأكثر شيوعا لدى معظم العرائس، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا ارتبط يوم الزفاف بهذا اللون دون غيره؟

اللون الأبيض ارتبط دون غيره من الألوان بالعفة والطهارة فإن هذا اللون رمز النقاء والبداية الجديدة، والطهارة والنقاء

والسلام والصفاء، فهو يحمل البراءة والبدايات الجديدة في مثل هذا اليوم المميز.

ولهذا أصبح فستان الزفاف الأبيض رمزا لبداية حياة جديدة بين الزوجين، وكأن العروس تفتح صفحة جديدة في حياتها.

كانت العرائس في الماضي يرتدين ألوانا متعددة مثل الأحمر والأزرق والذهبي، بحسب ثقافة كل بلد، لكن في عام 1840، ارتدت الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا فستانا أبيض في زفافها، وكان ذلك حدثا تاريخيا أثر في الموضة العالمية، وجعل اللون الأبيض يتحول تدريجيا إلى رمز رسمي للزفاف في أوروبا، ثم انتقل إلى باقي دول العالم.

ومنذ ذلك الوقت أصبح اللون الأبيض هو "الاختيار الملكي" الذي تتبعه ملايين العرائس حتى اليوم.

ومع تطور التصوير الفوتوغرافي وظهور صور الزفاف كجزء أساسي من المناسبة، أصبح اللون الأبيض أكثر تميزا لأنه، يظهر بشكل أنيق في الصور، ويعكس الإضاءة بطريقة جميلة، ويمنح الروس مظهرا لافتا وفخما، يبرز التطريز والدانتيل.

ولهذا يعتبره خبراء الموضة اللون الأكثر نجاحا في حفلات الزفاف.

في كثير من المجتمعات، أصبح فستان الزفاف الأبيض يحمل معنى اجتماعيا، إذ ينظر إليه كعلامة على، الالتزام بالتقاليد، والاحترام للمناسبة، والاحتفال الرسمي بالزواج.

وقد تشعر بعض العرائس أن ارتداء لون مختلف قد يعرضهن لانتقادات أو تعليقات من المحيطين، لذلك تفضل الكثيرات الالتزام بالأبيض حفاظا على "الصورة المثالية" للعروس.

رغم انتشار هذا التقليد، إلا أن خبراء الموضة يؤكدون أن الأبيض ليس شرطا، بل مجرد اختيار شائع.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت صيحات جديدة مثل" فستان أوف وايت (أبيض مائل للسكري)، وشامبين، ووردي فاتح

وفضي" وحتى الأحمر في بعض الثقافات الشرقية.

ويبقي اللون الأبيض متربعا على عرض الألوان في" حفلات الزفاف"، لكن الغريب أن اللون الأبيض ليس رمزا للفرح في كل دول العالم، ففي بعض الثقافات الآسيوية مثل الصين والهند قد يرتبط الأبيض بالحداد، بينما يكون الأحمر هو لون الزفاف الأساسي لأنه يرمز للحياة والحظ والسعادة.

اقرأ أيضا:

لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يكشفان رواتبهما لعام 2026

6 أسماك مضيئة في الظلام.. منها صاحبة الرأس الشفاف

أصعب 7 أماكن يمكن العيش فيها على الأرض.. ولماذا يختارها البعض؟

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي



9 أشياء أبدعها القدماء المصريون لأول مرة.. لن تتوقعها



