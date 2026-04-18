كشفت مجموعة من الصور الفائزة في مسابقات تصوير حفلات الزفاف عن لحظات إنسانية مؤثرة تختصر مشاعر الحب والارتباط في لقطات نابضة بالحياة، ضمن جولة جديدة توثق أجمل قصص الزفاف من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب موقع Bored Panda، تمثل هذه الجولة محطة مميزة، إذ تحتفل بمرور 10 سنوات على دعم الإبداع والتميز في تصوير حفلات الزفاف، حيث شارك مئات المصورين بأعمال تعكس لحظات فريدة من الدفء والتواصل الإنساني.

ولم تتجاوز نسبة الفائزين 10% من إجمالي المشاركات، ما يعكس المستوى الاستثنائي للمنافسة.

ما أهمية هذه الجولة من المسابقة؟

شهدت هذه النسخة إعلان نتائج الجولة الأربعين من جوائز تصوير حفلات الزفاف، التي تعد واحدة من أبرز المنصات العالمية لاكتشاف المواهب في هذا المجال، حيث تبرز من خلالها أفضل اللقطات التي تمزج بين الفن والعاطفة.

من هم أعضاء لجنة التحكيم؟

ضمت لجنة التحكيم نخبة من المصورين الدوليين، من بينهم:

بيتينا فاس من أيسلندا، المعروفة بأسلوبها الجريء في استخدام الضوء الطبيعي

هولي روزا ماتير من المملكة المتحدة، التي تتميز بصورها الوثائقية الصادقة

فريق Alcides AG Photography من بنما، الذي يقدم سردا بصريا غنيا بالعاطفة

ماذا ينتظر الفائزين في المراحل القادمة؟

تتجه الأنظار الآن إلى الجولة النهائية، التي سيتم خلالها اختيار أفضل المصورين، مع تقديم جوائز مميزة، أبرزها رحلة إلى بحيرة كومو في إيطاليا، إحدى أكثر الوجهات رومانسية في العالم.

