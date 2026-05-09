يختلف تأثير فقدان الأحبة من شخص لآخر، كما تختلف طرق توديعهم من ثقافة إلى أخرى، ففي مختلف أنحاء العالم، طورت الشعوب طقوسًا خاصة لتكريم الموتى والاحتفاء بحياتهم، تعكس معتقداتهم وتقاليدهم.

وبحسب ما ذكره موقع "britannica"، إليك أغرب طقوس دفن الموتى حول العالم.

ما أبرز طقوس الدفن في الفلبين؟

تتميز الفلبين بتنوع كبير في طقوس الدفن، فبعض القبائل تُلبس الموتى أجمل الملابس و يجلسهم على كراسٍ، وأحيانًا يتم وضع سيجارة في فم المتوفى، وفي مناطق أخرى، تُعلق التوابيت على المنحدرات لتكون أقرب إلى السماء، أو يدفن الموتى داخل جذوع الأشجار، كما يرتدي الأطفال ملابس حمراء أثناء الجنازات لتجنب الأرواح.

ما هو "برج الصمت" في الطقوس الزرادشتية؟

في التقاليد الزرادشتية، يُعتقد أن الجسد بعد الموت يلوث العناصر الطبيعية، لذلك يوضع على ما يُعرف بـ"برج الصمت"، حيث تلتهمه الطيور، ويُعد هذا الأسلوب وسيلة للحفاظ على نقاء الأرض والنار.

كيف يتحول رماد الموتى إلى ذكرى في كوريا الجنوبية؟

في كوريا الجنوبية، يتم تحويل رماد المتوفى بعد حرق الجثة إلى خرز ملون لامع، و يُستخدم هذا الخرز كقطعة تذكارية تعرض في المنازل، بدلًا من الاحتفاظ بالرماد في أوانٍ تقليدية، خاصة مع قلة المساحات المخصصة للدفن.

هل يستخدم الماء كمكان للدفن؟

في بعض الثقافات، خاصة في شمال أوروبا، يستخدم الماء في طقوس الدفن، فقد توضع الجثث في قوارب وتترك في الأنهار أو البحار، في طقس يعرف بـ"سفن الموت"، كرمز للعودة إلى الطبيعة أو الآلهة.

كيف يتم وداع الموتى في الهند؟

في مدينة فاراناسي الهندية، تُنقل الجثامين في مواكب عبر الشوارع، وتُلبس ألوانًا ترمز لصفات المتوفى، ثم تُرش بمياه نهر الغانج قبل حرقها، في طقس يهدف إلى مساعدة الروح على الوصول إلى الخلاص.

ما هو الدفن السماوي في التبت؟

في التبت، تترك الجثث في العراء لتأكلها الطيور، في طقس يُعرف بالدفن السماوي، وينظر إليه كوسيلة لتحرير الروح، إلى جانب كونه جزءًا من دورة الحياة الطبيعية.

ما معنى "الرقص مع الموتى" في مدغشقر؟

في مدغشقر، وتحديدًا في طقس "فاماديهانا"، يتم فتح القبور كل بضع سنوات، وإعادة لف الجثث بأكفان جديدة وخلال ذلك، تُقام احتفالات ورقصات تكريمًا للمتوفى، في تقليد يعكس احترام الأجداد والارتباط بهم.

اقرأ أيضا:

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

الأغلى في العالم.. بيضة تعرض للبيع بسعر 20 مليون جنيه

"الشيف أيمن" داخل مطعم بدبي.. قصة أول طباخ آلي في العالم