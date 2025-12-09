تركهم يواجهون الموت.. أب يجبر أطفاله على نزهة مرعبة وهذا ما حدث

في الولايات المتحدة، انتهت رحلة جبلية كان من المفترض أن تكون تجربة ممتعة بكارثة، بعدما دفع ميكا سميث (31 عاماً) أطفاله الثلاثة، أعمارهم عامان و4 و8 أعوام، لخوض مسار شديد الوعورة أثناء عاصفة ثلجية استمرت يوما كاملا، متجاهلا توسلاتهم المتكررة للعودة.

وتمكن الأطفال من النجاة بصعوبة بعد أن عثر عليهم في ملجأ بدائي مكون من صخور وأغصان قرب القمة، لكن حالتهم كانت خطرة للغاية، ونتيجة لذلك، وُجهت للأب عدة تهم تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة الأطفال.

وخلال الرحلة، عبرت الطفلة الكبرى عن خوفها قائلة: "هل سنموت من البرد؟"، إلا أن والدها رد عليها قائلا: "هذه تجربة لن تتكرر"، ثم منعها لاحقا من التراجع قائلا: "لن تعودي"، تجاهل الأب تحذيراتهم على الرغم من الخطر.

أما زوجته سامانثا أرسلت له عدة رسائل تحذره من خطورة الطقس وتطالبه بالعودة قبل حلول الليل، لكنه واصل السير رغم اشتداد المطر والبرد وتدهور الرؤية، كما أرسل هو لاحقا صورة تظهر الأطفال محاطين بالثلوج والصخور، بحسب صحيفة ميرور.

وانطلقت الرحلة عبر مسار "بروودز فورك"، المعروف بارتفاعه الكبير وصعوبته، وفي ظروف جوية غاية في السوء، اضطر الأطفال لتسلق الصخور والتشبث بالنباتات وسط نفاد الطعام، بينما كانت درجات الحرارة تهبط بشكل متسارع.

ومع اقتراب المساء، سقط الطفل الأصغر وفقد وعيه، بينما أصبح الطفل ذو الأربع سنوات في حالة تجمد كادت تودي بحياته، إذ توقف عن التنفس عدة مرات واضطر الأب وابنته لمحاولة إنعاشه، وحاولت الطفلة إنقاذ شقيقيها بما استطاعت من تدفئة وإسعافات أولية.

وفي صباح اليوم التالي، صادف فريق الإنقاذ الأب وهو يسير وحده وأخبرهم بأن أحد أطفاله ربما مات، لكن الفريق وجد الأطفال الثلاثة مختبئين بين صخور وأغصان، وكان الاثنان الأصغر في حالة حرجة وفاقدين للوعي، بينما بدت الطفلة الكبرى أكثر استقرارا، واتضح أن الطفل البالغ 4 سنوات عانى جلطة خطيرة استلزمت إزالة جزء من جمجمته، بعد أن انخفضت حرارته إلى 15.9 درجة مئوية فقط.

وقال بيان للعائلة: "نحن نمر بوقت عصيب ونطلب احترام خصوصيتنا، جل تركيزنا الآن على دعم ميكا وسامانثا وأطفالهم في التعافي من هذه الكارثة"، مشيرين إلى أن حالة الأطفال بدأت تتحسن تدريجيا.

وكشف خبير علم النفس، جون إيستهام، أن هذه التجربة قد تخلف ندوبا نفسية عميقة على الأطفال، مثل الكوابيس، وارتفاع الحساسية تجاه الأخطار، وعدم القدرة على الوثوق بالبالغين، والخوف من الطقس السيئ، إضافة إلى آثار محتملة على علاقتهم ببعضهم.