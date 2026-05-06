مشكلة الكلاب الضالة من القضايا التي تؤرق كثيرا من الأسر، خاصة مع تزايد المخاوف على سلامة الأطفال في الشوارع، فهذه الحيوانات تشكل خطرا صحيا وسلوكيا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، سواء من خلال التوعية أو عبر سياسات منظمة لإدارتها.



في هذا التقرير نستعرض كيف يمكن حماية الأطفال من هذه المخاطر، وكيف نجحت دول أوروبية في الحد من الظاهرة بطرق عملية وإنسانية.

كيف نحمي أطفالنا من خطر الكلاب الضالة؟

ووفقا لموقع eurogroupforanimals، فإنه من المهم تعليم الطفل ألا يقترب من أي كلب في الشارع، وألا يحاول لمسه أو اللعب معه، حتى لو بدا هادئا، كما ينصح بتجنب الجري أو الصراخ أمام الكلاب، لأن ذلك يثير غريزتها ويجعلها تهاجم.

وفي حال مواجهة كلب عدواني، يجب على الطفل الوقوف بثبات دون حركة مفاجئة، وتجنب النظر المباشر في عينيه، ثم الابتعاد ببطء، كذلك من الضروري توعية الأطفال بعدم التعامل مع الكلاب أثناء تناولها الطعام أو أثناء وجود صغارها، لأن هذا يزيد من احتمال الهجوم.



لماذا تشكل الكلاب الضالة خطرا؟

الكلاب الضالة تمثل تهديدا حقيقيا للصحة العامة، فهي تنقل أمراضا خطيرة مثل السعار، إلى جانب أمراض أخرى تنتقل بين الحيوانات والإنسان، كما أن بعض هذه الكلاب يكون عدوانيا نتيجة الجوع أو سوء المعاملة، ما يزيد من احتمالية الهجوم على المارة، خاصة الأطفال.

كيف تعاملت أوروبا مع المشكلة؟

رغم أن المشكلة موجودة في بعض مناطق أوروبا، فإن العديد من الدول نجحت في تقليلها بشكل ملحوظ من خلال استراتيجيات طويلة المدى، أهم هذه الأساليب هو الاعتماد على برنامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق (CNVR)، والذي يهدف إلى تقليل أعداد الكلاب تدريجيا دون الإضرار بها.

كما أثبتت التجربة أن الحلول العنيفة مثل القتل الجماعي أو الحبس غير فعالة، لكنها تزيد المشكلة تعقيدا، بدلا من ذلك، يتم التركيز على العلاج، والتطعيم، وتحسين ظروف الحيوانات، إلى جانب التوعية المجتمعية، بحسب "four-paws".

ما دور القوانين والتوعية في تقليل الظاهرة؟

تعتمد دول أوروبية كثيرة على قوانين صارمة لضبط ملكية الحيوانات، مثل إلزام أصحاب الكلاب بتسجيلها وتركيب شرائح تعريف إلكترونية، إلى جانب فرض عقوبات على من يتخلى عن حيوانه.

كما توفر بعض الدول خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة لتعقيم الحيوانات، وهو ما يقلل من التكاثر العشوائي، أحد أهم أسباب انتشار الكلاب الضالة.

إضافة إلى ذلك، يتم تشجيع تبني الحيوانات من الملاجئ بدلا من شرائها، ما يساعد على تقليل أعداد الحيوانات في الشوارع، بحسب موقع eurogroupforanimals.

