مع استقبال أيام عيد الأضحى، قد تتأثر رائحة المنزل بسبب الطهي المستمر للحوم والأطعمة الدسمة، مما يدفع الكثير من ربات البيوت للبحث عن طرق بسيطة وفعالة للحفاظ على انتعاش المنزل طوال أيام العيد دون مجهود كبير.

وتشير نصائح منشورة في مواقع متخصصة في العناية المنزلية مثل Good Housekeeping وReal Simple وThe Spruce إلى أن الحفاظ على تهوية جيدة، وتنظيف الأسطح بانتظام، واستخدام مكونات طبيعية للتعطير، يعد من أكثر الطرق فاعلية للتخلص من الروائح غير المرغوبة داخل المنزل.

التهوية اليومية أول خطوة أساسية

ينصح خبراء العناية المنزلية بفتح النوافذ يوميًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة على الأقل لتجديد الهواء، خاصة بعد الطهي، مما يساعد على طرد الروائح العالقة وتقليل الرطوبة داخل المنزل.

تنظيف المطبخ فورًا بعد الطهي

تشير نصائح موقع The Spruce إلى أن تنظيف الأسطح والبوتاجاز والأواني مباشرة بعد الطهي يمنع تراكم الدهون التي تسبب الروائح غير المرغوبة لاحقًا.

استخدام مكونات طبيعية لتعطير المنزل

يمكن غلي قشور الليمون أو البرتقال مع القرفة والقرنفل لتعطير الهواء بشكل طبيعي وفعال، بدلًا من الاعتماد الكامل على المعطرات الصناعية.

التخلص من الروائح الكامنة في القمامة

يؤكد خبراء موقع Good Housekeeping أن سلة القمامة من أكثر مصادر الروائح داخل المنزل، لذا يجب تفريغها يوميًا وتنظيفها بمطهر مناسب، مع استخدام أكياس محكمة الغلق.

استخدام النباتات المنزلية

تساعد بعض النباتات مثل النعناع واللافندر في تحسين جودة الهواء وإضفاء رائحة منعشة طبيعية داخل المنزل، وفقًا لمصادر العناية المنزلية.

اقرأ أيضًا:

هل تنبعث من منزلك رائحة كريهة.. كيف تكتشف هذه المشكلة وتتخلص منها؟

5 روائح ترعب الفئران.. إذا شمتها تهرب فورا من المنزل



