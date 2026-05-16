أغرب 5 أنواع من سلالات الأغنام حول العالم (صور)

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 16/05/2026
    خروف مارينو
    خروف أكسفورد
    خروف فوجيلاند
    خروف الأفغان الأسود

الأغنام ليست مجرد مصدر للحوم والصوف، بل هناك سلالات غريبة وفريدة حول العالم تختلف في شكلها، حجمها، ولون صوفها، هذه السلالات تجعل عالم المزارع والحيوانات أكثر تنوعًا وإثارة، حيث يثير شكلها وتصرفاتها الفضول لدى الكثير من الناس.

خروف مارينو

خروف المارينو مشهور بصوفه الكثيف والناعم للغاية، وهو يستخدم في صناعة الملابس الفاخرة. يتكيف هذا النوع مع مختلف المناخات، ويمتاز بجسمه الصغير نسبيًا مقارنة بوفرة صوفه، بحسب "Merino Sheep Association".

خروف فوجيلاند

هذه السلالة النادرة تعيش في جزر فولا في اسكتلندا، وتتميز بصغر حجمها وقدرتها على التكيف مع التضاريس الصعبة والطقس القاسي، كما أن صوفها كثيف يحميها من البرد الشديد.

خروف الأفغان الأسود

سلالة أفغانية نادرة بلون أسود داكن، وتعتبر مقاومة جدًا للأمراض والجفاف، كما أن شكلها الغريب يجعلها مميزة بين سلالات الأغنام التقليدية، بحسب "Exotic Sheep Breeds".

خروف أوكسفورد لونغ هورن

يمتاز هذا النوع بصوفه الطويل جدًا والمموج، الذي يصل أحيانًا إلى طول الأرض، ويستخدم في إنتاج صوف عالي الجودة. شكل رأسه وقرونه الكبير يجعلانه أحد أغرب أنواع الأغنام في أوروبا، وفق "The Sheep Site".

خروف Jacob Sheep

يتميز هذا النوع بوجود قرون متعددة على رأسه، عادة أربع أو أكثر، ولونه متعدد (أسود وأبيض)، ما يجعله الأكثر غرابة بين السلالات. صوفه ناعم ويستخدم أيضًا في صناعة الغزل.

أول بيان رسمي من علوم البحار بشأن قرش الماكو بمنطقة القصير
