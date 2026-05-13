الفئران من أكثر الآفات المنزلية إزعاجا، خاصة مع قدرتها على إتلاف الأثاث ونقل الأمراض والتسلل إلى المطابخ ومخازن الطعام.

وبينما يلجأ البعض إلى السموم والمبيدات، يفضل آخرون استخدام حلول طبيعية وآمنة لإبعاد الفئران عن المنازل

أبرز 5 روائح تساعد في طرد الفئران

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 5 روائح تساعد في طرد الفئران بطريقة طبيعية، وفقا لموقع news18.

النعناع

تعتبر رائحة النعناع النفاذة من أكثر الروائح التي تزعج الفئران، إذ تؤثر على حاسة الشم القوية لديها.

وينصح بوضع، زيت النعناع على قطع قطن صغيرة أو أوراق النعناع الطازجة، في الزوايا وأماكن دخول الفئران للحصول على نتائج فعالة.

الخل الأبيض

يمتلك الخل الأبيض رائحة حادة لا تتحملها الفئران، كما يساعد في تنظيف وتعقيم الأماكن في الوقت نفسه، ويمكن استخدامه من خلال:

رش الخل المخفف بالماء في الممرات والزوايا، أو مسح الأرضيات والأسطح به بشكل دوري.

الفلفل الأسود والشطة

تكره الفئران الروائح الحارة والقوية، لذلك يعد الفلفل الأسود أو مسحوق الشطة من الوسائل الطبيعية الفعالة لطردها.

وينصح برش كميات صغيرة بالقرب من: فتحات الجدران، أماكن التخزين، أسفل الأحواض والأثاث.

الثوم والبصل

تحتوي رائحة الثوم والبصل على مركبات قوية تنفر منها الفئران بشكل واضح، ويمكن وضع، فصوص ثوم مهروسة، أو شرائح بصل في الأماكن التي يشتبه بوجود الفئران بها، مع ضرورة تغييرها باستمرار حتى لا تتعفن.

القرنفل

يتميز القرنفل برائحة قوية تساعد على إبعاد الفئران والحشرات معا، ويستخدم عبر، وضع حبوب القرنفل في أكياس صغيرة

أو استخدام زيت القرنفل في أركان المنزل والمخازن.

نصائح مهمة لمنع عودة الفئران

إلى جانب استخدام الروائح الطبيعية، ينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات الوقائية، أبرزها، غلق فتحات الجدران والأبواب، والتخلص من بقايا الطعام سريعا، حفظ الأطعمة في عبوات محكمة، تنظيف المنزل باستمرار.

