إعلان

بعد مصرع 5 أشخاص في الجزائر.. أخطاء قاتلة عند استخدام أجهزة التدفئة

كتب : أحمد الضبع

09:28 ص 22/05/2026

جهاز تدفئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت واقعة مصرع 5 أشخاص من عائلتين في الجزائر، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن أجهزة التدفئة والتسخين داخل المنازل، التحذيرات من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة المنزلية.

وسلطت الحادثة الضوء على مخاطر "القاتل الصامت"، وهو غاز أول أكسيد الكربون، الذي يعد من أخطر الغازات السامة لكونه عديم اللون والرائحة، ما يجعل اكتشافه صعبا قبل ظهور أعراض الاختناق.

كيف تتحول أجهزة التدفئة إلى خطر؟

وبحسب موقع MedlinePlus، فإن أجهزة التدفئة والتسخين التي تعمل بالغاز أو الفحم أو الكيروسين قد تؤدي إلى انبعاث أول أكسيد الكربون داخل المنازل حال سوء التهوية أو وجود خلل في الاحتراق.

كما أن تراكم الغاز داخل الأماكن المغلقة يمكن أن يسبب أعراضا تبدأ بالصداع والدوخة والغثيان والتشوش، وقد تتطور سريعا إلى فقدان الوعي والوفاة.

أخطاء شائعة تزيد خطر الاختناق

وحذر الموقع من عدد من الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى كوارث داخل المنازل، أبرزها:

  1. تشغيل أجهزة التدفئة داخل غرف مغلقة دون تهوية كافية.
  2. ترك المدفأة أو أجهزة التسخين تعمل لساعات طويلة أثناء النوم.
  3. إهمال الصيانة الدورية للأجهزة والتوصيلات.
  4. استخدام أجهزة رديئة أو غير مطابقة لمعايير السلامة.
  5. تشغيل أجهزة تعمل بالفحم أو الغاز داخل أماكن ضيقة.
  6. تجاهل أي رائحة احتراق أو أعراض مفاجئة مثل الدوخة والصداع.

وأكد موقع CDC الأمريكي ضرورة تركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون داخل المنازل، مع التأكد من وجود تهوية مستمرة في أماكن تشغيل وسائل التدفئة.

كما شدد على ضرورة إطفاء أجهزة التدفئة قبل النوم، وعدم استخدام الأفران أو مواقد الطهي كمصدر للتدفئة، إلى جانب سرعة مغادرة المكان وطلب المساعدة الطبية فور ظهور أعراض الاختناق.

اقرأ أيضا:

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

أجهزة التدفئة التدفئة المنزلية اختناق الغاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
أخبار مصر

فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات
جامعات ومعاهد

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات
بين إصرار ترامب وأمر خامنئي.. لماذا تزايد احتمال تجدد حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

بين إصرار ترامب وأمر خامنئي.. لماذا تزايد احتمال تجدد حرب إيران؟
هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
104 حالات.. تعافي مصابي "تسرب الكلور" في الإسماعيلية وخروجهم من المستشفى