أثارت واقعة مصرع 5 أشخاص من عائلتين في الجزائر، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن أجهزة التدفئة والتسخين داخل المنازل، التحذيرات من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة المنزلية.

وسلطت الحادثة الضوء على مخاطر "القاتل الصامت"، وهو غاز أول أكسيد الكربون، الذي يعد من أخطر الغازات السامة لكونه عديم اللون والرائحة، ما يجعل اكتشافه صعبا قبل ظهور أعراض الاختناق.

كيف تتحول أجهزة التدفئة إلى خطر؟

وبحسب موقع MedlinePlus، فإن أجهزة التدفئة والتسخين التي تعمل بالغاز أو الفحم أو الكيروسين قد تؤدي إلى انبعاث أول أكسيد الكربون داخل المنازل حال سوء التهوية أو وجود خلل في الاحتراق.

كما أن تراكم الغاز داخل الأماكن المغلقة يمكن أن يسبب أعراضا تبدأ بالصداع والدوخة والغثيان والتشوش، وقد تتطور سريعا إلى فقدان الوعي والوفاة.

أخطاء شائعة تزيد خطر الاختناق

وحذر الموقع من عدد من الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى كوارث داخل المنازل، أبرزها:

تشغيل أجهزة التدفئة داخل غرف مغلقة دون تهوية كافية. ترك المدفأة أو أجهزة التسخين تعمل لساعات طويلة أثناء النوم. إهمال الصيانة الدورية للأجهزة والتوصيلات. استخدام أجهزة رديئة أو غير مطابقة لمعايير السلامة. تشغيل أجهزة تعمل بالفحم أو الغاز داخل أماكن ضيقة. تجاهل أي رائحة احتراق أو أعراض مفاجئة مثل الدوخة والصداع.

وأكد موقع CDC الأمريكي ضرورة تركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون داخل المنازل، مع التأكد من وجود تهوية مستمرة في أماكن تشغيل وسائل التدفئة.

كما شدد على ضرورة إطفاء أجهزة التدفئة قبل النوم، وعدم استخدام الأفران أو مواقد الطهي كمصدر للتدفئة، إلى جانب سرعة مغادرة المكان وطلب المساعدة الطبية فور ظهور أعراض الاختناق.

