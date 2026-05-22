طبيب ينجح في تعديل وضع الجنين وإنقاذ الأم من القيصرية | فيديو

كتب : أسماء العمدة

11:00 م 22/05/2026

الولادة الطبيعية

في مشهد طبي لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجح طبيب متخصص في إجراء عملية دقيقة لتعديل وضع الجنين داخل رحم الأم يدويا، قبل الولادة مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الطبيب وهو يتعامل بخبرة كبيرة مع حالة الجنين الذي كان في وضعية غير مناسبة للولادة الطبيعية، حيث قام بإجراء ما يُعرف طبيا بـ"قلب الجنين الخارجي"، وهي تقنية تعتمد على تحريك الجنين بيده من خارج البطن لتغيير وضعيته إلى الوضع الصحيح.

إن هذه التقنية تحتاج إلى خبرة عالية ودقة شديدة، نظرا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على سلامة الأم والجنين، ويُجرى هذا الإجراء عادة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، تحت متابعة طبية دقيقة، لتقليل فرص اللجوء إلى الولادة القيصرية.

ما هي عملية قلب الجنين؟

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline ، تُعرف هذه العملية طبيا باسم "External Cephalic Version"، وتُستخدم عندما يكون الجنين في وضع المقعدة أو الوضع العرضي داخل الرحم، وهي حالات قد تعيق الولادة الطبيعية.

ويقوم الطبيب من خلالها بالضغط وتحريك الجنين بلطف عبر بطن الأم، بهدف توجيه رأسه إلى الأسفل استعدادًا للولادة الطبيعية، مع مراقبة نبض الجنين باستمرار لضمان سلامته.

تقليل المخاطر ودعم الولادة الطبيعية

أن نجاح هذه التقنية يساعد بشكل كبير في تقليل معدلات الولادة القيصرية، خاصة إذا أُجريت في الوقت المناسب وتحت إشراف طبي متخصص، كما أنها تمنح الأم فرصة لولادة طبيعية بمضاعفات أقل وفترة تعافي أسرع.

