كشفت حملات رقابية مكثفة بمحافظة المنيا، وفق بيان صادر عن المحافظة، عن ضبط نحو 2 طن من الألبان الفاسدة محملة على مركبتي "تروسيكل".

وتبين بعد الفحص إضافة مادة الفورمالين السامة إليها بغرض حفظها لفترات أطول، قبل أن يتم إعدام الكمية بالكامل بواسطة لجنة مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين.



ولم تتوقف الوقائع عند هذا الحد، في 28 أبريل تم ضبط 1.150 طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك بمدخل قرية أبوان بمركز مطاي، بعد اكتشاف وجود شوائب وحشرات، إلى جانب احتواء جزء منها على الفورمالين المحظور استخدامه.

وفي اليوم التالي، 29 أبريل، جرى ضبط 1.5 طن من الألبان الفاسدة قبل طرحها في الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ما الفورمالين؟ ولماذا يُستخدم بشكل غير قانوني؟

الفورمالين هو محلول مائي يحتوي على نحو 37% من مادة الفورمالديهايد، وغالبًا يُضاف إليه قدر بسيط من الكحول (الميثانول) لمنع تحلله. يتميز برائحة نفاذة قوية، وهو مادة سامة لا يجوز استخدامها في الأغذية.

يُستخدم الفورمالين في حفظ العينات البيولوجية وأعمال التشريح، كما يدخل في تعقيم بعض الأدوات والمختبرات، ويُستعمل كذلك في صناعة المواد اللاصقة والدهانات والمنتجات الخشبية وبعض المنسوجات والمواد الصناعية، إلا أنه لا يمتلك أي استخدام آمن في الأغذية.

أضرار الفورمالين على الصحة

بحسب موقعي Healthline وwebmed، فإن التعرض للفورمالديهايد حتى لو بكميات صغيرة—قد يؤدي إلى أضرار خطيرة، منها:

• تهيّج الجهاز التنفسي والعينين والجلد

• الشعور بحرقان في الحلق وصعوبة في التنفس

• اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل القيء وآلام المعدة

• تلف في الكبد والكلى مع التعرض المتكرر

• زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

• قد يؤدي إلى التسمم الحاد أو فقدان البصر والوفاة.

كيف يمكن التعرف على اللبن المغشوش؟

هناك عدة علامات قد تساعد المستهلك في اكتشاف الغش، وإن كانت لا تغني عن التحليل المعملي:

1. الرائحة

اللبن الطبيعي له رائحة خفيفة ومقبولة، وجود رائحة نفاذة أو كيميائية قد يشير إلى إضافة مواد حافظة مثل الفورمالين.

2. الطعم

الطعم اللاذع أو غير الطبيعي علامة خطر، الفورمالين قد يعطي إحساسًا حارقًا أو غير مألوف بالفم.

3. القوام

اللبن الطبيعي يتخثر عند تركه خارج الثلاجة، اللبن المغشوش قد لا يتخثر بسهولة بسبب المواد الحافظة.

4. مدة الصلاحية غير الطبيعية

بقاء اللبن لفترة طويلة دون فساد مؤشر مريب، خاصة إذا لم يكن مبسترًا.

5. وجود شوائب

ظهور حشرات أو جسيمات غريبة يدل على سوء التخزين أو الغش.

هناك عدة مؤشرات يمكن أن تساعد في الاشتباه بفساد أو غش اللبن، لكن وفقًا لإرشادات Centers for Disease Control and Prevention، لا يمكن الاعتماد على الحواس فقط لتأكيد سلامة الغذاء، لأن بعض الملوثات الخطيرة قد لا تُغيّر الطعم أو الرائحة بشكل واضح.

فعلى مستوى الرائحة والطعم، تشير الإرشادات إلى أن الروائح النفاذة أو الطعم غير الطبيعي قد تكون علامة على تلوث كيميائي أو بكتيري، لكن غياب هذه العلامات لا يعني بالضرورة أن المنتج آمن. أما القوام، فعدم فساد اللبن أو تجبنه لفترة أطول من المعتاد قد يدل على وجود مواد حافظة غير طبيعية تُبطئ نمو البكتيريا.

وفيما يخص مدة الصلاحية، يؤكد CDC أن بقاء المنتجات سريعة التلف مثل اللبن لفترات طويلة دون تبريد مناسب يُعد مؤشر خطر، لأن البكتيريا الضارة قد تنمو دون ظهور علامات واضحة. كما أن وجود شوائب أو تغير في الشكل يعكس تلوثًا أو سوء تخزين، ما يزيد احتمالية احتواء المنتج على ميكروبات مسببة للأمراض.

ويشدد Centers for Disease Control and Prevention على أن الوقاية الأساسية تكون من خلال شراء اللبن من مصادر موثوقة، والالتزام بالحفظ في درجات حرارة مناسبة، وتجنب استهلاك أي منتج يثير الشك—even لو كانت التغيرات بسيطة—لأن بعض الملوثات مثل الفورمالديهايد قد لا يمكن اكتشافها بسهولة بالطرق التقليدية.

