تصدر بائع ذرة تركي شاب "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد أن خطف الأنظار بوسامته وحضوره اللافت أثناء عمله في أحد الشوارع المزدحمة بمدينة إسطنبول.

من هو ألبير تيميل ولماذا تصدر "التريند" على مواقع التواصل؟



الشاب المعروف باسم ألبير تيميل، والذي يلقبه رواد السوشيال ميديا بـ"بائع الذرة الوسيم"، برز بشكل واسع بعد انتشار مقاطع فيديو له على تطبيقي "تيك توك" و"إنستجرام:، غالبا ما التقطها سياح أثناء مرورهم في منطقة كاراكوي الشهيرة في إسطنبول.

وحققت هذه المقاطع انتشارا كبيرا، ما جعله يصبح حديث رواد السوشيال ميديا في أنحاء العالم، وفقا لموقع "turkiyetoday".

كيف تحولت منطقة كاراكوي إلى وجهة سياحية غير متوقعة؟



أصبح موقع الذرة الذي يعمل فيه تيميل نقطة جذب لعدد متزايد من الزوار الأجانب، حيث باتت منطقة كاراكوي تشهد تدفقا من السياح الذين يأتون لرؤيته والتقاط الصور معه.

هل أصبح بائع الذرة جزءا من خطط السفر السياحية؟



ومع زيادة شعبيته، أفادت تقارير بأن إحدى وكالات السفر الروسية بدأت بإدراج زيارة موقع بائع الذرة ضمن برامجها السياحية إلى إسطنبول، في مؤشر يعكس حجم التأثير الذي حققه حضوره على منصات التواصل الاجتماعي.

كيف تحول بائع الذرة إلى وجهة سياحية؟



وأصبح المشهد اليومي أمام عربته مألوفا، حيث تصطف طوابير طويلة من الزوار، أغلبهم من الشباب والسياح، ليس فقط لشراء الذرة، بل لالتقاط الصور مع البائع الذي تحول من بائع متجول بسيط إلى وجهة سياحية بحد ذاته.

