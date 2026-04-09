تبدو بعض السيدات أحيانًا بمظهر أكبر سنًا من الواقع، رغم اعتنائهن الدائم بأزيائهن، لكن المشكلة تكمن في مجموعة من الأخطاء الشائعة في اختيارات الملابس اليومية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الإطلالة العامة وتمنح انطباعًا بالتقدم في العمر، حتى دون قصد.

وأوضحت كاساندرا سيثي المتخصصة في مجال تنسيق الأزياء، أن المشكلة لا ترتبط بالعمر بقدر ما ترتبط بعادات أسلوبية متكررة تجعل المظهر أقل حيوية وأقل تناسقا مع التطور الطبيعي للشخصية والمرحلة المهنية، وفقا لموقع nextlevelwardrobe.

أخطاء شائعة في الموضة

ومن أبرز هذه الأخطاء، الاحتفاظ بملابس قديمة داخل خزانة الملابس دون مراجعة دورية، وهو ما يؤدي إلى تراكم قطع لا تعكس الأسلوب الحالي أو لا تتناسب مع شكل الجسم أو متطلبات الحياة اليومية.

كما يشير الخبراء إلى أن تكرار التسوق من نفس العلامات أو المتاجر لفترات طويلة قد يحد من تنوع الخيارات، ويبقي الأسلوب ثابتا دون تطوير.

ويعد ارتداء الملابس الواسعة بشكل مفرط من أكثر الأخطاء شيوعا، إذ قد يعطي انطباعا بالإهمال أو فقدان التوازن في الإطلالة، في حين أن اختيار المقاس المناسب وتفصيل القطع بما يتوافق مع شكل الجسم يساهم في إظهار مظهر أكثر حيوية وأناقة.

ما تأثير الإكسسوارات على الثقة الشخصية؟

كما يلفت التقرير إلى أهمية الإكسسوارات باعتبارها عنصرا مكملا للإطلالة، إذ إن تجاهلها قد يجعل المظهر غير مكتمل، بينما يمكن لقطعة بسيطة أن تغير شكل الإطلالة بالكامل.

وفي السياق نفسه، تؤكد الدراسات المرتبطة بالموضة أن الثقة بالنفس تمثل عنصرا حاسما في الانطباع العام، إذ تنعكس على طريقة الحركة والحضور، بغض النظر عن نوع الملابس.

الملابس الداخلية أساس الإطلالة

ويحذر خبراء الأزياء من تجاهل أهمية اختيار الملابس الداخلية المناسبة، خاصة حمالات الصدر، نظرا لدورها المباشر في تحسين شكل الملابس الخارجية وضبط تناسقها على الجسم.

