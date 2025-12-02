إعلان

فستان القطط الحيه.. فيديو لسيدة على السجادة الحمراء يثير الجدل

كتب - محمود عبده :

04:00 م 02/12/2025

قطط

أثار مقطع فيديو لسيدة على السجادة الحمراء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدا فستانها وكأنه مصنوع بالكامل من القطط الحية.

وانتشر الفيديو بسرعة، وجذب آلاف التعليقات، قبل أن يتأكد الخبراء أن المشهد مفبرك بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع 24.ae.

تفاصيل الفيديو المفبرك

ظهر الفستان وكأنه يتكون من طبقات من رسومات القطط وحلي صغيرة مستوحاة من شكلها، مع بعض القطط التي تظهر وكأنها تموء وتتحرك بالفعل، وهو ما دفع بعض الصفحات إلى الإشارة خطأ إلى أن الهدف منه هو دعم قضايا الحيوانات الأليفة وتشجيع التبرعات لها.

وكشف الخبراء أن علامات التزييف واضحة، حيث حركة القطط غير متناسقة مع الإطار الزمني للفيديو، كما لوحظ تكرار نفس اللقطة في فيديوهات أخرى مع اختلاف في وجه العارضة، ما يؤكد أن الفيديو تم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فستان القطط الحيه القطط فستان الموضة

أخبار

المزيد

