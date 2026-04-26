لا تضعه فيها.. 3 أماكن في المنزل تقصر عمر التلفاز وتعرضه للتلف

كتبت: رودينا ضوه

05:00 م 26/04/2026

أجهزة التلفاز اليوم أصبحت أكثر تطورا، لكنها أيضا أكثر حساسية للبيئة المحيطة بها، بينما كثيرون لا يدركون أن مكان وضع التلفاز يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمره وجودة الصورة.

سد فتحات التهوية

تحتوي أجهزة التلفاز على فتحات تهوية لتصريف الحرارة، لضمان تبريد جيد، اترك مسافة 5–10 سم حول الفتحات، واستخدم فواصل أو اترك أبواب الخزانة مفتوحة إذا كان التلفاز داخل خزانة، لضمان دوران الهواء وتقليل ارتفاع الحرارة، وفقا لموقع tomsguide.

تجنب وضع التلفاز في ضوء الشمس المباشر

التعرض المباشر لأشعة الشمس يسخن شاشة التلفاز ومكوناته الداخلية أكثر من قدرة التبريد، ما قد يؤدي إلى تلف دائم أو تغير لون الشاشة، الحرارة تمتصها الشاشة وتنتقل للمكونات الداخلية، ما يضغط على نظام التبريد.

لتجنب ذلك، ضع التلفاز بعيدا عن النوافذ، خاصة في الصباح أو بعد الظهر، واستخدم الستائر أو الستائر الرأسية خلال ساعات ذروة الشمس.

عدم وضع التلفزيون فوق المدفأة

تركيب التلفاز فوق المدفأة قد يضر به، حتى عند عدم اشتعالها، إذ تصعد الحرارة وتؤثر على المكونات وجودة الشاشة، هذا يؤدي تدريجيا إلى تقصير عمر التلفاز وتشوه أجزائه.

الأفضل نقل التلفاز إلى جدار آخر بعيد عن المدفأة، أو استخدام رف أو حاجز حراري، لتجنب مشاكل الحرارة.

كيف تعرف ان تلفازك يعاني من الحرارة؟

بعد تشغيل التلفاز لمدة ساعة أو أكثر، تحقق من حرارة اللوحة الخلفية، يجب أن تشعر بالدفء عند لمسها، ولكن لا يجب أن تكون شديدة السخونة.

التلفاز الشمس التهوية

