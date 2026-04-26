هل تعلم أن هناك أشياء بسيطة في حياتك اليومية تؤثر على دخول المال إلى منزلك؟، تحذر الدكتورة مها العطار، خبيرة علم طاقة المكان من بعض العادات التي تمنع جلب المال دون أن ننتبه، لذلك من المهم معرفتها وتجنبها.

ما المقصود بطاقة المكان وكيف ترتبط بالمال؟

قالت في تصريح لـ"مصراوي" إن هذا العلم، الذي تعود جذوره إلى ممارسات قديمة، يهدف إلى ترتيب عناصر المنزل بشكل مدروس لتحقيق التوازن.

وأضافت أن هذا التوازن ينعكس على الحالة النفسية للفرد، ويساعد على تعزيز القدرة على جذب الفرص المختلفة، بما في ذلك الفرص المالية.

كيف تؤثر مصادر المياه في المنزل على تدفق الثروة؟

توضح الخبيرة أن أماكن المياه، مثل الأحواض والصنابير، تمثل رمزا لبداية الثروة، لذلك، تنصح بالاهتمام بحجم الحوض وتناسبه مع مساحة المنزل، بالإضافة إلى صيانته بشكل دوري، مشبرة إلى أن أي خلل في هذه العناصر ينعكس سلبا على الوضع المالي.

هل تسهم ممرات المنزل في تعزيز جذب المال؟

الممرات والطرقات داخل المنزل مناطق حيوية لمرور الطاقة، لذا يوصي بوضع رموز أو عناصر مرتبطة بالثراء في هذه الأماكن، بهدف تعزيز الشعور الداخلي بقرب تحقيق النجاح المالي، وهو ما ينعكس على طريقة التفكير واتخاذ القرارات.

ما أهمية نظافة خزان المياه؟

تشبه الخبيرة خزان المياه بالبحيرة التي تتجمع فيها الطاقة، مؤكدة أن نظافته الدورية ضرورية للحفاظ على "نقاء الثروة".

وأضافت أن جودة المياه تعكس جودة الوضع المالي للأسرة.

هل للنباتات دور في تحسين الحظ المالي؟

تشدد الخبيرة على أهمية وجود النباتات الخضراء داخل المنزل، باعتبارها رمزا للنمو والاستمرارية، كما أن الاهتمام بها يعزز الشعور بالتجدد، ما ينعكس إيجابا على الحالة النفسية والسعي نحو تحسين الدخل.

