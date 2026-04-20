في الآونة الأخيرة، ظهر تريند غريب على تطبيق "تيك توك" يُعرف باسم "الفواكه الخائنة"، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو التريند ولماذا أثار كل هذا الجدل؟

يقوم هذا التريند على أفكار ومقاطع غير تقليدية بالذكاء الاصطناعي تجمع بين الطرافة والغرابة، ما جعله ينتشر بسرعة كبيرة ويجذب انتباه الملايين.

كيف تظهر مشاهد غير مناسبة في سياق يبدو "بريئا"؟

تشير أخصائية الصحة النفسية رشا عبد الجبار، في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن بعض الأعمال الكرتونية الحديثة تشمل مشاهد مثل الخيانة، والعلاقات العاطفية، بل وأحيانا صراعات نفسية، ورغم تقديمها بشكل مبسط، فإنها تجلب تأثيرات غير مباشرة على إدراك الطفل وسلوكه.

كيف يؤثر التعلم بالملاحظة على سلوك الأطفال؟

من منظور علم النفس النمائي، يعتمد الطفل في سنواته الأولى بشكل كبير على ما يُعرف بـ"التعلم بالملاحظة"، حيث يقوم بتقليد ما يشاهده من سلوكيات دون امتلاك القدرة الكاملة على التمييز بين ما هو مناسب لعمره وما هو غير مناسب.

وهنا تكمن الخطورة، إذ يؤدي ذلك إلى تبني سلوكيات لا تتوافق مع مرحلته العمرية، وتسارع غير صحي في نضجه الانفعالي، إضافة إلى تقليد أنماط سلوكية دون فهم سياقها أو معناها الحقيقي.

كيف يصل المحتوى الموجه للكبار إلى الأطفال؟

تعاني العديد من منصات المحتوى الرقمي من ضعف في الرقابة على الأعمال الكرتونية، ما يتيح وصول الأطفال إلى محتوى موجه لفئات عمرية أكبر، يُعرض بأسلوب بصري جذاب يجذب انتباههم.

كيف يؤثر المحتوى غير المناسب على القيم الأخلاقية لدى الطفل؟

تُبنى القيم لدى الطفل بشكل تدريجي، لكن التعرض لمحتوى يشمل الخيانة، علاقات غير مفهومة، إضافة إلى تعبيرات جسدية مثل القبل، يؤدي إلى تشويش المعايير الأخلاقية. وتقبل سلوكيات غير مناسبة باعتبارها طبيعية. ضعف فهم الحدود الشخصية والعاطفية.

ما دور الأسرة في مواجهة هذه التحديات؟

لا يمكن تحميل المحتوى وحده المسؤولية، إذ يبقى دور الأسرة محوريا في توجيه الطفل، من خلال المتابعة والمشاهدة المشتركة، وشرح ما يشاهده الطفل، إضافة إلى اختيار محتوى يتناسب مع مرحلته العمرية.

هل ما يشاهده الأطفال في المحتوى الرقمي مناسب لأعمارهم؟

لم يعد الكرتون حكرا على الأطفال كما في السابق، إذ يجلب مضمونه أفكارا لا تتناسب مع أعمارهم رغم شكله الجذاب، ومع اتساع المحتوى الرقمي، تبرز أهمية متابعة الأسرة لما يشاهده الأبناء، نظرا لتأثيره المباشر على تشكيل وعيهم وسلوكهم.

#قصة_مشوقة #دراما #خيانة #فيديوهات_قصص ♬ الصوت الأصلي - كوكب الحكايات @kawkabelhekayat 🍓 خيانة الفراولة… الطماطم اكتشف السر مع الموز! نهاية صادمة 😱 #قصص_بالذكاء_الاصطناعي

اقرأ أيضا:

خلايا الدماغ "المنسية".. اكتشاف يغير قواعد الطب النفسي

"دماغك في أمان" طرق طبيعية للوقاية من الاضطرابات النفسية

فخ المقارنة.. كيف تؤثر مواقع التواصل على صحتك النفسية؟





