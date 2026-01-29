"دماغك في أمان" طرق طبيعية للوقاية من الاضطرابات النفسية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة لافال الكندية أن ممارسة النشاط البدني والعيش في بيئة غنية بالمحفزات يقللان من خطر الاكتئاب و يسهمان في حماية الحاجز الدموي الدماغي، وهو الدرع الطبيعي للدماغ ضد السموم والإجهاد.

وقد أجرى الفريق البحثي دراسته على فئران التجارب لتقييم تأثير الإجهاد النفسي المزمن على الدماغ. قُسمت الحيوانات إلى مجموعتين: الأولى مارست النشاط البدني وتم توفير ألعاب ومخابئ لها، بينما عاشت المجموعة الثانية في بيئة مخبرية خالية من أي محفزات.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي لم تمارس النشاط شهدت انخفاضًا في مستويات بروتين "كلودين-5"، المسؤول عن صيانة الحاجز الدموي الدماغي، وبرزت عليها سلوكيات شبيهة بالقلق والاكتئاب. أما الفئران النشطة أو التي عاشت في بيئة محفزة، فلم تظهر عليها أي علامات اضطراب نفسي.

وأشار الباحثون إلى أن بروتين "Fgf2" لعب دورًا أساسيًا في هذا التأثير الوقائي، إذ ارتفعت مستوياته لدى الحيوانات النشطة، مما زاد من قدرتها على تحمل الإجهاد والحفاظ على تواصلها الاجتماعي. وعند زيادة إنتاج Fgf2 بشكل مصطنع، لاحظ الفريق مقاومة أكبر للإجهاد ونشاطًا اجتماعيًا ملحوظًا لدى الفئران.

كما أكدت الدراسة أن بروتين Fgf2 يمكن رصده في الدم البشري، حيث يرتفع مستواه مع ازدياد حدة الاكتئاب، ما يجعله مؤشرًا حيويًا محتملاً للاضطرابات النفسية، وهو اكتشاف نادر قد يفتح آفاقًا جديدة في التشخيص المبكر والعلاج الوقائي.

